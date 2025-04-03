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Поль Погба может восстановить карьеру в MLS после допингового бана

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший игрок ФК "Нью-Йорк Ред Буллз" Шон Райт-Филлипс призвал французского футболиста Поля Погба рассмотреть возможность перехода в Major League Soccer (MLS), чтобы возродить свою карьеру после 18-месячной дисквалификации за допинг. По мнению Райта-Филлипса, игрок обладает техникой и физической мощью, которые позволят ему доминировать в лиге. Он заявил, что Погба "разорвет MLS".

Погба, чей контракт с "Ювентусом" был расторгнут после получения допингового бана, в настоящее время тренируется в Майами, чтобы поддерживать форму. Его дисквалификация, изначально рассчитанная на четыре года, была сокращена до 18 месяцев, что позволило ему вернуться к профессиональному футболу. Сейчас 31-летний полузащитник находится в поиске нового клуба.

В последнее время усилились слухи о возможном переходе Погба в одну из команд MLS, и в качестве главного претендента рассматривается "Интер Майами". Клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, уже подписал таких звезд, как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, что делает его привлекательным вариантом для игроков, стремящихся заявить о себе в США.

СМИ также сообщают, что Погба рассматривает предложения от клубов Саудовской Аравии, которые в последние годы активно переманивают европейских звезд. Однако многие считают, что MLS может предложить Погба свежий старт в конкурентоспособной, но менее напряженной среде по сравнению с европейским футболом.

На данный момент Погба не объявил о своем следующем клубе, и болельщики с нетерпением ждут его решения. Независимо от того, выберет ли он MLS, Саудовскую Аравию или другую лигу, ближайшие месяцы будут ключевыми в определении будущего бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".


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URL: https://www.vb.kg/444564
Теги:
Франция, футбол
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