В Токмоке найдено безжизненное тело пожилой женщины

2 апреля в милицию поступило сообщение об обнаружении на пересечении улиц Гагарина и Украинской тела женщины европейской внешности, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД города Токмок и начата досудебная проверка.

При выезде следственно-оперативной группы было обнаружено безжизненное тело женщины европейской внешности примерно в возрасте 60-65 лет. При осмотре на теле видимых телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время тело направлено в морг и назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти - цирроз печени. Телесных повреждений не имеется.

В ходе досудебной проверки установлена личность женщины. Ею оказалась гражданка Т.Л.А. 1951 года рождения.