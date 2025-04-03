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В Токмоке найдено безжизненное тело пожилой женщины

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- Назгуль Абдыразакова
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2 апреля в милицию поступило сообщение об обнаружении на пересечении улиц Гагарина и Украинской тела женщины европейской внешности, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД города Токмок и начата досудебная проверка.

При выезде следственно-оперативной группы было обнаружено безжизненное тело женщины европейской внешности примерно в возрасте 60-65 лет. При осмотре на теле видимых телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время тело направлено в морг и назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти - цирроз печени. Телесных повреждений не имеется.

В ходе досудебной проверки установлена личность женщины. Ею оказалась гражданка Т.Л.А. 1951 года рождения.


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URL: https://www.vb.kg/444584
Теги:
женщины, Токмок
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