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В Оше ведется реконструкция дорог и тротуаров на десятках улиц

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В настоящее время в Оше начата работа по реконструкции дорог по улицам Исанова, Саргалчаева, Шамшиева, Увамская, Демократическая, Таджикская, дороге на участке Эдельвейс, внутриквартальным улицам мкр. Толойкон и Анар, улицам Абдыкадырова, Хаким-Ажы, Узгенская, Байтемирова, №1 в мкр. Ак-Тилек, Алимжанова - Турсунбаева, сообщает ошский муниципалитет.

Кроме того, проводится комплекс мероприятий по обустройству тротуара по улицам Осмонова, Суйунбаева, Раззакова, Молдонияза, Алиева, Алайская, Осконалиева, улицам №45, №47, №48, Джумабаева, дороге к КПП Достук, улицам Малабекова, Абжалова, Жунусова, Горького, Алимбекова, Урицкого, Касымбекова, Заднепровского, Джиннах, Маатова, Карашева, по дороге в селе Озгур, по ул. №2, №3 в мкр. Ак-Тилек.


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URL: https://www.vb.kg/444591
Теги:
ремонт дорог, Ош
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