Верховный суд Таджикистана оставил без изменений приговор Хамрохону Зарифи

Кассационная жалоба известных политических деятелей рассматривалась в течение двух дней в Следственном изоляторе Душанбе (СИЗО) за закрытыми дверями, об этом "Азия-Плюс" сообщили достоверные источники.

Слушание проводилось коллегией из трёх судей Верховного суда. По данным источников, 1 апреля слушание длилось более трёх часов. Оно было назначено на 10:00, но началось только в 14:00 и продолжалось до 17:30, после чего было перенесено на следующий день.

Спустя полчаса адвокаты вышли из здания СИЗО и кратко сообщили родственникам: "Оставлено без изменений".

Один из адвокатов, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что "все осуждённые и их защитники выступили в суде и изложили свои доводы".

По его словам, защита и обвиняемые просили пересмотра приговора, но кассационные жалобы удовлетворены не были - приговор остался без изменений.

Родственники как минимум трёх фигурантов дела, ожидавшие за пределами СИЗО, подтвердили журналистам "Азия-Плюс", что решение суда не изменилось.

"Хотя я и не ждал, что их освободят, но, надеялся, что хотя бы сократят срок на пару лет. А теперь - если доживут, то выйдут в 90 или 100 лет", - сказал один из родственников осуждённых.

5 февраля по делу о "государственном перевороте" были осуждены 9 человек: один экс-депутат, два представителя политических партий, три бывших госслужащих, два отставных сотрудника спецслужб и один журналист:

Хамрохон Зарифи, бывший министр иностранных дел - 27 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Саиджафар Усмонзода, бывший председатель Демократической партии и экс-депутат - 27 лет с конфискацией имущества;

Джамшед Бобоев, отставной полковник спецслужб - 21 год;

Ахмадшо Комилзода, журналист и бывший зампред Демократической партии - 19 лет;

Акбаршо Искандаров, бывший председатель Верховного Совета - 18 лет и частичная конфискация имущества;

Шокирджон Хакимов, юрист, первый зампредседателя Социал-демократической партии - 18 лет;

Нурахмад Ганизода, отставной полковник спецслужб - 18 лет;

Абдулфайз Атои, экс-глава одного из управлений МИД - 17 лет;

Рухшона Хакимова, журналистка, племянница Шокирджона Хакимова - 8 лет.

Большинство из них были обвинены в "госизмене" и "захвате власти", однако, как утверждают адвокаты и родственники, обвиняемые не признали своей вины.

Верховный суд 20 февраля сообщил "Азия-Плюс", что все осуждённые по делу о "государственном перевороте" подали кассационные жалобы.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20250402/verhovnii-sud-tadzhikistana-ostavil-bez-izmenenii-prigovor-po-kassatsionnoi-zhalobe-izvestnih-politikov