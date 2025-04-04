Погода
$ 86.49 - 86.99
€ 93.02 - 94.02

Верховный суд Таджикистана оставил без изменений приговор Хамрохону Зарифи

170  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кассационная жалоба известных политических деятелей рассматривалась в течение двух дней в Следственном изоляторе Душанбе (СИЗО) за закрытыми дверями, об этом "Азия-Плюс" сообщили достоверные источники.

Слушание проводилось коллегией из трёх судей Верховного суда. По данным источников, 1 апреля слушание длилось более трёх часов. Оно было назначено на 10:00, но началось только в 14:00 и продолжалось до 17:30, после чего было перенесено на следующий день.

Спустя полчаса адвокаты вышли из здания СИЗО и кратко сообщили родственникам: "Оставлено без изменений".

Один из адвокатов, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что "все осуждённые и их защитники выступили в суде и изложили свои доводы".

По его словам, защита и обвиняемые просили пересмотра приговора, но кассационные жалобы удовлетворены не были - приговор остался без изменений.

Родственники как минимум трёх фигурантов дела, ожидавшие за пределами СИЗО, подтвердили журналистам "Азия-Плюс", что решение суда не изменилось.

"Хотя я и не ждал, что их освободят, но, надеялся, что хотя бы сократят срок на пару лет. А теперь - если доживут, то выйдут в 90 или 100 лет", - сказал один из родственников осуждённых.

5 февраля по делу о "государственном перевороте" были осуждены 9 человек: один экс-депутат, два представителя политических партий, три бывших госслужащих, два отставных сотрудника спецслужб и один журналист:

Хамрохон Зарифи, бывший министр иностранных дел - 27 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Саиджафар Усмонзода, бывший председатель Демократической партии и экс-депутат - 27 лет с конфискацией имущества;

Джамшед Бобоев, отставной полковник спецслужб - 21 год;

Ахмадшо Комилзода, журналист и бывший зампред Демократической партии - 19 лет;

Акбаршо Искандаров, бывший председатель Верховного Совета - 18 лет и частичная конфискация имущества;

Шокирджон Хакимов, юрист, первый зампредседателя Социал-демократической партии - 18 лет;

Нурахмад Ганизода, отставной полковник спецслужб - 18 лет;

Абдулфайз Атои, экс-глава одного из управлений МИД - 17 лет;

Рухшона Хакимова, журналистка, племянница Шокирджона Хакимова - 8 лет.

Большинство из них были обвинены в "госизмене" и "захвате власти", однако, как утверждают адвокаты и родственники, обвиняемые не признали своей вины.

Верховный суд 20 февраля сообщил "Азия-Плюс", что все осуждённые по делу о "государственном перевороте" подали кассационные жалобы.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20250402/verhovnii-sud-tadzhikistana-ostavil-bez-izmenenii-prigovor-po-kassatsionnoi-zhalobe-izvestnih-politikov


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444595
Теги:
приговор, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  