В Бишкеке стартовал форум "Цифровой фермер-2025"

В Кыргызском национальном академическом театре драмы стартовал форум "Цифровой фермер 2025".

Этот форум-уникальная возможность для фермеров ознакомиться с мировыми тенденциями цифровизации сельского хозяйства и внедрения инновационных технологий в агропромышленный комплекс, а также с новыми моделями сельскохозяйственной техники.

На форуме министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что для фермеров - это прекрасная возможность получить опыт, увидев инновационные продукты и обсудить как их успехи могут быть использованы в агросекторе.

"Сегодня перед агросектором стоят новые задачи. В этом плане цифровизация – мощный инструмент. Он помогает принимать решения на основе данных, улучшает управление процессами, прогнозирует урожайность, контролирует состояние почвы и растений, оптимизирует орошение и многое другое", - сказал Бакыт Торобаев.

Форум "Цифровой фермер-2025" – это не просто мероприятие, это важный шаг на пути к осознанному, устойчивому и современному сельскому хозяйству Кыргызстана.