Погода
$ 86.60 - 87.00
€ 93.02 - 94.02

В Бишкеке стартовал форум "Цифровой фермер-2025"

71  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном академическом театре драмы стартовал форум "Цифровой фермер 2025".

Этот форум-уникальная возможность для фермеров ознакомиться с мировыми тенденциями цифровизации сельского хозяйства и внедрения инновационных технологий в агропромышленный комплекс, а также с новыми моделями сельскохозяйственной техники.

На форуме министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что для фермеров - это прекрасная возможность получить опыт, увидев инновационные продукты и обсудить как их успехи могут быть использованы в агросекторе.

"Сегодня перед агросектором стоят новые задачи. В этом плане цифровизация – мощный инструмент. Он помогает принимать решения на основе данных, улучшает управление процессами, прогнозирует урожайность, контролирует состояние почвы и растений, оптимизирует орошение и многое другое", - сказал Бакыт Торобаев.

Форум "Цифровой фермер-2025" – это не просто мероприятие, это важный шаг на пути к осознанному, устойчивому и современному сельскому хозяйству Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444602
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  