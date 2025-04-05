ООН выявила взаимосвязь между голодом и водной безопасностью

Семь организаций Объединенных Наций опубликовали последние данные по масштабам голода в странах Европы и Центральной Азии, проследив взаимосвязь между более эффективным управлением водными ресурсами, устойчивым сельским хозяйством и продовольственной безопасностью.

Если жители Европы и Центральной Азии хотят, чтобы у них на тарелках была еда, им необходима водная безопасность. Более того, водная безопасность является катализатором преобразования агропродовольственного сектора региона с целью повышения его эффективности, инклюзивности, невосприимчивости к внешним воздействиям и устойчивости. Поэтому устойчивые методы управления водными ресурсами являются залогом невосприимчивости фермеров к проблемам изменения климата и, таким образом, обеспечения продовольственной безопасности. Это основное послание опубликованного сегодня "Регионального обзора состояния продовольственной безопасности и питания 2024".

Охватывая географический регион Европы и Центральной Азии, доклад измеряет прогресс стран региона на пути к достижению целей по искоренению голода, решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращению всех форм неполноценного питания к 2030 году и призывает к активизации действий для достижения этих целей. В рамках центральной темы выпуска доклада 2024 года – водная безопасность – подчеркивается взаимосвязь водного сектора с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью и питанием.

Семь организаций Объединенных Наций объединили свои силы и возможности для подготовки "Регионального обзора состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии 2024": Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Содействуя сотрудничеству, мы стремимся ускорить работу по ликвидации голода в регионе, его оздоровлению и обеспечению водной безопасности. Наши организации будут оказывать содействие правительствам и привлекать новых партнеров в целях согласования политики на национальном и региональном уровнях и поиска устойчивых решений стоящих перед регионом проблем".

Это совместное заявление было сделано в предисловии к докладу Виорелом Гуцу, заместителем Генерального директора и Региональным представителем ФАО; Региной Де Доминичис, региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии; Корнелией Радич, директором Регионального бюро для Европы ВМО; Диной Салех, региональным директором МФСР по Ближнему Востоку, Северной Африке и Европе; Татьяной Молчан, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительным секретарем ЕЭК ООН; и Хансом Хенри П. Клюге, директором Европейского регионального бюро ВОЗ.

Сохраняющиеся проблемы в области продовольственной безопасности

Несмотря на то, что в странах Европы и Центральной Азии по-прежнему наблюдается более низкая распространенность голода и отсутствия продовольственной безопасности, чем в мире в целом, ряд стран по-прежнему сталкиваются с проблемами отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, хотя масштабы этих проблем в разных странах неодинаковы и обусловлены уровнем дохода, влиянием разных социально-экономических факторов и климатических рисков и конфликтов, включая продолжающуюся войну на Украине.

Хотя распространенность недоедания во всем мире в 2023 году оставалась на уровне 9,1 процента, в регионе Европы и Центральной Азии этот показатель с 2005 года остается на уровне ниже 2,5 процента. Однако в странах Центральной Азии, в частности, рацион питания около трех процентов населения или 2,3 млн человек имеет недостаточную энергетическую ценность.

Доля людей, не имеющих постоянного доступа к достаточному количеству безопасных и питательных пищевых продуктов несколько больше. В 2023 году около 11,5 процента населения Европы и Центральной Азии – 107,2 млн человек, что примерно на 1,5 млн меньше, чем годом ранее – сталкивались с умеренным или острым отсутствием продовольственной безопасности. Численность людей, живущих в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности, также сократилось: с 25,8 млн в 2022 году до 24,5 млн в 2023 году.

Эти два показателя – распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности, которая рассчитывается по шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности, и распространенность недоедания – используются для мониторинга хода достижения в мире цели в области устойчивого развития 2 ("нулевой голод"), однако при этом учитываются и другие точки зрения и дополнительные данные для обеспечения достоверности и актуальности оценок.

За последние два десятилетия регион заметно приблизился к достижению показателей в области борьбы с такими формами неполноценного питания, как отставание в росте и истощение у детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, анемия наблюдалась у значительно меньшего процента женщин в возрасте 15−49 лет в регионе (18,8 процента), что значительно ниже общемирового показателя (29,9 процента).

Страны Европы и Центральной Азии сталкиваются с ростом проблемы распространенности ожирения среди взрослых, которая затронула более 20 процентов населения в 2022 году, превысив средний мировой показатель в 15,8 процента. Кроме того, хотя распространенность избыточной массы тела у детей в возрасте до пяти лет продолжает снижаться, составив 7,1 процента, она все еще превышала общемировой показатель в 5,6 процента в 2022 году. Кроме того, около 64,3 млн человек в регионе – 6,9 процента населения – не могли позволить себе здоровый рацион питания в 2022 году, хотя это намного ниже среднего общемирового показателя в 35,4 процента.

Водная безопасность для сельского хозяйства, продовольствия и питания

Что касается управления водными ресурсами, то настоящий доклад выходит за рамки глобального дискурса, в котором основное внимание нередко уделяется исключительно вопросу "нехватки воды", и посвящен вопросам водной безопасности, включающей такие аспекты, как питьевая вода, санитария, гигиена, водообеспеченность, эффективность водопользования, качество и регулирование. В докладе изучаются сложные взаимозависимости между водной безопасностью и продовольственной и пищевой безопасностью, некоторые из которых усиливают друг друга, а другие противоречат друг другу.

В докладе названы основные проблемы в области обеспечения водной безопасности во всем регионе, включая ухудшение состояния инфраструктуры водоснабжения, нарастание изменчивости и изменения климата, обостряющуюся проблему загрязнения воды, неэффективное регулирование водных ресурсов, сложный характер трансграничного сотрудничества в области водопользования, а также пробелы в данных о водных ресурсах.

Страны с высоким уровнем дефицита воды, по-видимому, имеют гораздо более высокое потребление воды и более низкую эффективность водопользования в сельском хозяйстве. Спрос на более водоемкие продукты животного происхождения (например говядину, курицу, яйца и молоко) растет во многих развивающихся странах региона, увеличивая общие потребности в воде при производстве продовольствия.

"Анализ показывает, что страны с более высоким уровнем дохода, как правило, более обеспечены водой, – сказала Тамара Наниташвили, старший специалист ФАО по политике и основной автор публикации. – Доклад свидетельствует об относительно низких масштабах отсутствия продовольственной безопасность в регионе, даже в странах с низкой водообеспеченностью. Однако недостаточный доступ к безопасной воде и объектам санитарно-гигиенической инфраструктуры в сельских районах может способствовать получению относительно скромных результатов в области питания в странах Центральной Азии и на Кавказе".

В докладе говорится, что страны Европы и Центральной Азии должны (и уже разрабатывают) стратегии водопользования в соответствии с их потребностями. В таких условиях странам с переходной экономикой крайне необходима помощь в управлении водными ресурсами, особенно в регионах с нехваткой воды, а также инвестиционные вложения в водосбережение, рециркуляцию и повторное использование воды. В докладе также рекомендуется, чтобы страны сократили водный след национального сельского хозяйства и улучшили трансграничное сотрудничество в области более эффективного управления водными ресурсами.