Представители разных религий Кыргызстана высадили березы в парке Ататюрк

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики в партнерстве с программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и экологической организацией "Move Green" организовала акцию по высадке саженцев березы в парке Ататюрк.

Перед началом высадки саженцев представители всех конфессий , входящих в Межконфессиональный совет, выступили со словами приветствия всех участников доброй традиции, которая поддерживается уже несколько лет.

В своем приветствии заведующий отделом разработки политики, мониторинга и анализа реформ - заместитель начальника управления политических и экономических исследований Администрации президента, доктор исторических наук, этнограф Октябрь Капалбаев подчеркнул важность укрепления межрелигиозного согласия реализации совместных проектов.

- Такая форма встречи представителей разных религий и конфессий - это реализация Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, а также часть плана мероприятий Межконфессионального совета Кыргызстана.

Помимо этого, это призыв к гражданам Кыргызстана - принимать участие в проекте "Жашыл мурас". И мы хотим заверить, что мы отслеживаем как проходит высадка саженцев, кто делает это для галочки, кто пытается нажиться, все коррупционные схемы отслеживаются, и меры принимаются и контроль будет осуществляться и в дальнейшем. Сегодня мы слышали как по-разному, но философски хорошо представители разных религий и конфессий говорили о том что посадить дерево - сделать вклад в будущее. И что сейчас время рабочих перчаток, не боксерских. И это важно, надо вместе работать над теми программами и проектами по зеленой экономике, которые продвигает Кыргызстан, президент. И деревья не просто высаживать, но и ухаживать за ними и самим, - пояснил Октябрь Капалбаев.

По словам заместителя директора Госкомиссии по делам религий Мидин уулу Канатбека, Межконфессиональный совет Кыргызстана, созданный в 2018 году, в настоящее время объединяет представителей 17 религиозных организаций и ежегодно проводит десятки мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога, уважительное отношение к религиям, распространение принципов толерантности и терпимости, а также профилактику радикализации.

Руководитель общественной организации прогрессивных женщин в Исламе Жамал Фронтбек кызы попросила отметить, что ей понравилось, что Госкомиссия по делам религии и экологические организации теперь приняли решение продвигать "зеленые идеи" через конфессии, межконфессиональный совет. Что это очень верный путь, представители различных религий смогут вместе рассказывать людям о с охранении биоразнообразия, экосистем, чтобы каждый от мала до велика знал, что нельзя уничтожать деревья, надо беречь природу.