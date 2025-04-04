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Турнир по греко-римской борьбе среди юношей прошел в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Со 2 по 3 апреля в спорткомплексе имени Раатбека Санатбаева в Бишкеке прошли международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет, посвященные памяти Ауэза Ордобаева. В турнире приняли участие 253 спортсмена из разных регионов Кыргызстана.

Торжественную церемонию открытия возглавили директор СДЮШОР "Тайманбас" Асейин Торегельдиев, представители Федерации борьбы КР и специально приглашенные гости.

Командный зачет: 1-е место - РКК

2-е место - Ак-Илбирс

3-е место - Джалал-Абадская область

Итоги второго дня:

41 кг:

1-е место - Тариэль Искендербеков ("Ак-Илбирс")

2-е место - Амирхан Наркулов (Газпром)

3-е место - Нурислам Токтогулов (РСК), Арсен Асанкулов (РСК)

48 кг:

1-е место - Темирлан Асанов (РСК)

2-е место - Тынистан Анарбеков (Чуй)

3-е место - Нурислам Усенов (Иссык-Кульская область), Эрбол Минтуров (Иссык-Кульская область)

57 кг:

1-е место - Билал Камбаралиев (РС)

2-е место - Арсен Шаршеналиев (РСК)

3-е место - Хурайра Убайдиллаев (РСК), Нурсултан Муратов (Иссык-Куль)

68 кг:

1-е место - Байназар Мамашарипов (Джалал-Абадская область)

2-е место - Бакай Бердиев (РСК)

3-е место - Нурел Нурланбеков ("Ак-Илбирс"), Элдияр Тургунов (РСК)

85 кг:

1-е место - Хасан Гасанов ("Ак-Илбирс")

2-е место - Эмир Анарбаев (Таймансбас)

3-е место - Даниил Николаев (РСК), Артур Сайпиллаев (РС)

Итоги первого дня:

38 кг:

1-е место - Кутболот Бекболотов (РСК)

2-е место - Баяман Сабитахунов (Джалал-Абадская область)

3-е место - Абдусамий Сагынбеков (Таласская область), Кутман Тобокелов (Чуй)

44 кг:

1-е место - Байаман Байызбеков (Ак-Илбирс)

2-е место - Нурэл Жоробеков (РСК)

3-е место - Умарали Бердалиев (Джалал-Абадская область), Элдос Шакуров (РСК)

52 кг:

1-е место - Улан Жаналиев (РСК)

2-е место - Билал Шукурбеков (Джалал-Абадская область)

3-е место - Хасан Тажибаев (РС), Шержан Алымбеков (Таласская область)

62 кг:

1-е место - Абдулла Асылбеков (Джалал-Абадская область)

2-е место - Тилек Сүйүндүков (Ак-Илбирс)

3-е место - Байаман Урматов (РС), Байэл Асылбеков (РСК)

75 кг:

1-е место - Нурдин Анаркулов (Ак-Илбирс)

2-е место - Алихан Рысмагамедов (РС)

3-е место - Бекзат Таласбеков (Ак-Илбирс), Шамуратбек Канатбеков (РСК)

Соревнования стали важным событием в спортивной жизни Кыргызстана, предоставив юным борцам платформу для роста и обмена опытом.


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URL: https://www.vb.kg/444633
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
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