В ГНС пояснили, кто в Кыргызстане может не применять ЭТТН

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики, в связи с возникающими вопросами по применению электронной товаротранспортной накладной, сообщает следующее:
Согласно постановлению Кабинета Министров КР от 25 марта 2025 года №146, с 1 января 2025 года отменяется обязательное применение ЭТТН для всех товаров, за исключением:
– Нефтепродуктов (кроме смазочных и прочих масел с кодами ТНВЭД 2710197100–2710199800);
– Алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке, а также пива (ТНВЭД 2203);
– Товаров, утвержденных Евразийской экономической комиссией в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров (список доступен на сайте ГНС в разделе "Сервисы").
Для лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих цифровой маркировке, применение ЭТТН станет обязательным с 1 января 2027 года.
Кто может не применять ЭТТН?
Производители и продавцы товаров, не входящих в указанный перечень, могут не использовать ЭТТН, независимо от:
• налогового режима (общий, специальный),
• типа бизнеса (крупный, средний, малый),
• вида внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт).
Если вы реализуете товары из списка, ЭТТН применяется только к ним. Учет других товаров в системе ЭТТН не требуется.
При продаже или покупке таких товаров субъекты предпринимательства обязаны применять электронную счет-фактуру или упрощенную счет-фактуру.
Что делать с товарами на складах?
Если на складе находятся товары, не требующие обязательного применения ЭТТН, они будут списаны налоговой службой, а склады деактивированы в течение 3 месяцев. Все ранее оформленные документы (списание, реализация, оприходование) останутся в модуле ЭТТН личного кабинета налогоплательщика.
Подробную информацию можно получить по номеру 116.