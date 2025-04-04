Погода
$ 86.49 - 86.99
€ 93.02 - 94.02

В ГНС пояснили, кто в Кыргызстане может не применять ЭТТН

367  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики, в связи с возникающими вопросами по применению электронной товаротранспортной накладной, сообщает следующее:

Согласно постановлению Кабинета Министров КР от 25 марта 2025 года №146, с 1 января 2025 года отменяется обязательное применение ЭТТН для всех товаров, за исключением:

– Нефтепродуктов (кроме смазочных и прочих масел с кодами ТНВЭД 2710197100–2710199800);

– Алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке, а также пива (ТНВЭД 2203);

– Товаров, утвержденных Евразийской экономической комиссией в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров (список доступен на сайте ГНС в разделе "Сервисы").

Для лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих цифровой маркировке, применение ЭТТН станет обязательным с 1 января 2027 года.

Кто может не применять ЭТТН?

Производители и продавцы товаров, не входящих в указанный перечень, могут не использовать ЭТТН, независимо от:

• налогового режима (общий, специальный),

• типа бизнеса (крупный, средний, малый),

• вида внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт).

Если вы реализуете товары из списка, ЭТТН применяется только к ним. Учет других товаров в системе ЭТТН не требуется.

При продаже или покупке таких товаров субъекты предпринимательства обязаны применять электронную счет-фактуру или упрощенную счет-фактуру.

Что делать с товарами на складах?

Если на складе находятся товары, не требующие обязательного применения ЭТТН, они будут списаны налоговой службой, а склады деактивированы в течение 3 месяцев. Все ранее оформленные документы (списание, реализация, оприходование) останутся в модуле ЭТТН личного кабинета налогоплательщика.

Подробную информацию можно получить по номеру 116.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444636
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  