В ГНС пояснили, кто в Кыргызстане может не применять ЭТТН

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики, в связи с возникающими вопросами по применению электронной товаротранспортной накладной, сообщает следующее:

Согласно постановлению Кабинета Министров КР от 25 марта 2025 года №146, с 1 января 2025 года отменяется обязательное применение ЭТТН для всех товаров, за исключением:

– Нефтепродуктов (кроме смазочных и прочих масел с кодами ТНВЭД 2710197100–2710199800);

– Алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке, а также пива (ТНВЭД 2203);

– Товаров, утвержденных Евразийской экономической комиссией в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров (список доступен на сайте ГНС в разделе "Сервисы").

Для лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих цифровой маркировке, применение ЭТТН станет обязательным с 1 января 2027 года.

Кто может не применять ЭТТН?

Производители и продавцы товаров, не входящих в указанный перечень, могут не использовать ЭТТН, независимо от:

• налогового режима (общий, специальный),

• типа бизнеса (крупный, средний, малый),

• вида внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт).

Если вы реализуете товары из списка, ЭТТН применяется только к ним. Учет других товаров в системе ЭТТН не требуется.

При продаже или покупке таких товаров субъекты предпринимательства обязаны применять электронную счет-фактуру или упрощенную счет-фактуру.

Что делать с товарами на складах?

Если на складе находятся товары, не требующие обязательного применения ЭТТН, они будут списаны налоговой службой, а склады деактивированы в течение 3 месяцев. Все ранее оформленные документы (списание, реализация, оприходование) останутся в модуле ЭТТН личного кабинета налогоплательщика.

Подробную информацию можно получить по номеру 116.