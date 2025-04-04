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МП "Бишкектеплосеть" проводит рейды по должникам за отопление

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть" продолжает работу по сокращению задолженности абонентов за потребленную тепловую энергию.

В рамках этой работы сотрудники предприятия проводят рейдовые мероприятия среди абонентов, которые не оплачивали услуги более трех месяцев.

В мероприятии приняли участие сотрудники абонентского отдела, службы внутридомовых систем, а также начальники районных подразделений.

В ходе рейдов с должниками проводились разъяснительные беседы о необходимости своевременной оплаты, оформлялись акты и предписания о срочном погашении задолженности. В ряде случаев абоненты, имеющие значительную просрочку, были отключены от горячего водоснабжения.

МП "Бишкектеплосеть" призывает абонентов своевременно оплачивать тепловую энергию, ведь это залог стабильного и бесперебойного теплоснабжения для каждого дома.


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URL: https://www.vb.kg/444640
Теги:
Бишкектеплосеть, долг, тарифы, отопление
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