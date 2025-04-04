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В Бишкеке очистят производственную базу от металлолома и отходов

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек очистят производственную базу от демонтированных объектов по адресу: улица Васильева, 169. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы по высвобождению от лома металлов и отходов, складированных в период с 2017 по 2020 гг. будут проведены Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" и ГП "Кыргызметаллпром".

На сегодняшний день Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек заключило договор купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов с Государственным предприятием "Кыргызметаллпром" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при кабмине.

Кроме того, решением Октябрьского районного суда города Бишкек от 21 ноября 2024 года объекты облегченного типа (павильоны, контейнера, гаражи, павильоны, киоски, рекламные конструкции и др.), демонтированные и складированные объекты облегченного типа на производственной базе с 2020 по 2024 год признаны бесхозяйными.


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URL: https://www.vb.kg/444647
Теги:
мэрия, Бишкек
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