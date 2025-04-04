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На баланс государства возвращены земли центрального рынка Кара-Суу

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- Бермет Таалайбекова
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На баланс государства возвращены земельные участки общей площадью 5600 кв.м., расположенные на территории рынка города Кара-Суу, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе следствия установлено, что при оформлении земельных участков были нарушены требования земельного законодательства Кыргызской Республики. Необходимо отметить, что территория указанного рынка относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, однако фактически использовалась в коммерческих целях, что подтверждается официальными данными государственного предприятия "Кыргызгипрозем".

В результате проведенных соответствующих мероприятий установлено, что бывшие владельцы указанной территории рынка получали денежные средства в виде арендной платы от 250 до 300 тыс. сом ежемесячно, а средняя стоимость одной торговой точки составляет порядка 60 тыс. долларов.


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URL: https://www.vb.kg/444649
Теги:
земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область, рынок
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