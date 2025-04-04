ГНС в I квартале собрала 63,8 млрд сомов налогов

Государственная налоговая служба за январь-март 2025 года собрала 63 млрд 852,2 млн сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, план по сбору налогов перевыполнен на 4 млрд 388,6 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15,8 млрд сомов.

Страховых взносов собрано на 19 млрд 114,5 млн сомов, план перевыполнен на 1 млрд 14 млн сомов. Прирост сборов по страховым взносам в сравнении с январем-мартом 2024 года составил 1,5 млрд сомов.

Общая сумма собранных налогов и страховых взносов в I квартале 2025 года достигла 82 млрд 966,7 млн сомов.