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ГНС в I квартале собрала 63,8 млрд сомов налогов

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Государственная налоговая служба за январь-март 2025 года собрала 63 млрд 852,2 млн сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, план по сбору налогов перевыполнен на 4 млрд 388,6 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15,8 млрд сомов.

Страховых взносов собрано на 19 млрд 114,5 млн сомов, план перевыполнен на 1 млрд 14 млн сомов. Прирост сборов по страховым взносам в сравнении с январем-мартом 2024 года составил 1,5 млрд сомов.

Общая сумма собранных налогов и страховых взносов в I квартале 2025 года достигла 82 млрд 966,7 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/444650
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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