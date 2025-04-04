Медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в КР для СМИ и блогеров

3 апреля медиашкола "Евразия" провела выездной образовательный тур в Кыргызстане, где медиаэксперты встретились с местными журналистами и блогерами. В рамках программы состоялись мастер-классы и лекции, посвященные современным трендам в журналистике и SMM, а также обсуждение актуальных вызовов и перспектив медиаиндустрии.

Спикерами мероприятия выступили ведущий итоговой программы телеканала НТВ Владимир Чернышев, ведущий телеканала "Наука" Антон Войцеховский, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло и Digital Director PostNews, обладатель семи серебряных и одной золотой кнопки YouTube Алексей Дюков.

В мероприятии приняли участие больше 60 журналистов, редакторов, продюсеров и студентов профильных вузов. Они познакомились с последними тенденциями в журналистике и цифровых медиа, обменялись опытом и установили новые профессиональные контакты. Эксперты рассказали участникам, как правильно держаться в кадре, как делать интересные сюжеты и писать аналитические материалы, создавать контент и писать интересные заголовки.

Как отметил эксперт медиашколы "Евразия" Владимир Чернышев, качественная журналистика всегда остается востребованной.

"Журналист всегда должен искать новые подходы и постоянно развиваться профессионально, этого требует время. От журналиста ждут человеческого языка - яркого и индивидуального, который будет понятен для читателя или слушателя. У вас есть определенный багаж, в том числе литературный, вы можете строить интересные метафоры, сравнения, цитаты и так далее. Поэтому, на мой взгляд, в будущем медиа будет востребована человеческая авторская интонация, чтобы все понимали, что это не робот писал, а конкретный человек", - отметил Владимир Чернышев.

Профессиональный совет по подготовке видеосюжетов дал Антон Войцеховский - ведущий телеканала "Наука".

Эксперт поделился своим опытом в создании качественного контента, который сможет удержать внимание зрителя, акцентировав внимание на важности исследования темы, тщательной проработки сценария и правильного выбора визуальных элементов.

Участники медиашколы активно задавали вопросы и делились своими проблемами и вопросами, связанными с подготовкой видеоматериалов.