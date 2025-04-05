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Во Франции ввели экстренный план из-за эпидемии чикунгуньи

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Власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, сообщает телеканал Reunion 1.

За одну неделю в марте на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тысяч заболевших.

"Белый план" - система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинский персонал из отпуска, был запущен на Реюньоне в связи с продолжающейся эпидемией чикунгуньи", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление больницы острова.

Решение принято на фоне "очень значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней" в ключевых городах Сен-Дени на севере и Сен-Пьер на юге.

В медицинском учреждении отметили "истощение возможностей госпитализации, несмотря на открытие дополнительных коек", а также "растущую нагрузку на персонал".

В понедельник региональное агентство здравоохранения сообщило о начале вакцинации против вируса чикунгунья. На остров были доставлены 40 тысяч доз вакцины.

Сообщается, что эпидемия вируса началась также на острове Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, более 200 человек погибли.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/444657
Теги:
Франция, эпидемия
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