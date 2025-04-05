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Похитил, связал и угрожал. В Токмоке задержали парня за принуждение к браку

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Токмок задержан подозреваемый в похищении девушки с целью принуждения к вступлению в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По её данным, в милицию обратилась гражданка Д.А. 2004 года рождения с просьбой принять меры в отношении гражданина Т.А., который 29 марта, похитив её против воли удерживал у себя дома, где с применением угроз принуждал выйти за него замуж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174 (Принуждение лица к вступлению в брак).

4 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого гражданина - Т.А. 2001 года рождения. Он был задержан и водворён в ИВС.

В ходе следствия установлено, что граждане Т.А. и Д.А. ранее состояли в отношениях. 29 марта 2025 года в 01:00 Т.А. обманом посадил Д.А. в свою автомашину, вывез в безлюдное место и, связав ей руки и ноги скотчем, стал принуждать выйти за него замуж. Затем он отвёз её к себе домой, где также привязал её скотчем к батарее.

Когда Т.А. уснул, девушка самостоятельно освободилась и направилась в ОВД города Токмок, где обратилась с заявлением. Сотрудники милиции выехали по месту жительства Т.А. однако, увидев их, он совершил наезд на одного из сотрудников и скрылся.

В ходе проведения специальных следственных действий на территории города Бишкек было установлено его местонахождение.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444659
Теги:
задержание, кража невест, милиция, Токмок
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