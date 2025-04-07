Зеленая энергия для миллионов: Узбекистан строит тысячи микроГЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики", дав старт амбициозному проекту. В 2025–2026 годах в стране появится 2 983 новых микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта. Эти станции будут ежегодно вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, что обеспечит светом дополнительно 280 тысяч человек.

Документ определяет ключевые цели развития сети микроГЭС по регионам на ближайшие два года. Проект не только укрепит энергетику страны, но и даст экономический импульс: на этапе строительства будет создано 1 200 временных рабочих мест, а после запуска станций - 520 постоянных.

Для реализации инициативы до 1 мая 2025 года земельные участки под микроГЭС передадут Министерству энергетики, которое распределит их между инициаторами проектов. Участки предоставят в аренду на 20 лет, обеспечив долгосрочную основу для работы станций. Кроме того, для координации строительства создадут специальную проектную группу, которая займется воплощением планов в жизнь.

Развитие микрогидроэлектростанций станет важным шагом к устойчивой энергетике Узбекистана. Проект сочетает заботу об экологии с решением социальных задач, обеспечивая доступ к электроэнергии в отдаленных районах и поддерживая занятость. Новые микроГЭС помогут снизить зависимость от традиционных источников энергии, укрепляя позиции страны в области зеленых технологий.