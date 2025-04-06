В ОДКБ обсудили предстоящие учения "Боевое братство-2025"

В Объединенном штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, которые в 2025 году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2025".

В переговорах, проведенных под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева, приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также Антитеррористического центра СНГ.

В ходе штабных переговоров рассмотрены и обсуждены: цели, содержание этапов, сроки и районы проведения совместных учений; предварительный состав привлекаемых для участия в учениях органов управления и войск (сил); организация управления, слаживания и всестороннего обеспечения учений; порядок участия в учениях приглашенных в качестве наблюдателей представителей государств, не являющихся членами ОДКБ, и международных организаций; организация показов новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

Также в середине сентября т.г. на территории Кыргызской Республики состоится оперативный сбор с Командованием и командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025".