Посол Индии: Наша страна предлагает госслужащим КР уникальные учебные курсы

Посольство Индии в Кыргызстане отметило День индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC) в этом году в городе Оше.

На торжественный прием приехали представители мэрии Оша, проректоры Ошского государственного университета и Джалал-Абадского государственного университета, координаторы по работе со студентами из Оша и Джалал-Абада, известные граждане Оша и Джалал-Абада и, конечно, выпускники программы из этих городов.

Вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров поздравил всех собравшихся с праздником и поблагодарил индийских партнеров за сотрудничество по продвижению программы ITEC в Оше, что способствует развитию и связям между Индией и Кыргызстаном.

- Основное внимание индийской программы ITEC уделяется наращиванию потенциала и развитию ресурсов стран-партнеров, включая и Кыргызстан, - отметил в своем выступлении посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав. – И важно, чтобы как можно больше государственных служащих из городов Ош и Джалал-Абад повысили свою квалификацию на курсах программы ITEC.

- Специалистам и жителям из стран-партнеров предлагаются уникальные учебные курсы в различных центрах передового опыта Индии, которые дают им не только профессиональные навыки, но и готовят их к жизни во все более глобализирующемся мире, - добавил посол.

Партнерство ITEC между Индией и Кыргызстаном продолжается более тридцати лет, с момента установления дипломатических отношений между странами.

В настоящее время Индия ежегодно предлагает Кыргызской Республике 100 стипендиальных мест по программе ITEC. Сегодня численность выпускников ITEC в КР составляет более 1500 человек, включая гражданских и военных специалистов.

Выпускники ITEC поделились своим опытом обучения в Индии, отметив, что полученные знания значительно повысили их профессионализм, что уже сказывается на их работе. Был показан короткометражный фильм, посвященный Дню ITEC. Индийские студенты-медики Ошского государственного университета и танцевальный ансамбль из города Ош, который принимал участие в Ярмарке ремесел Surajkund в Харьяне в феврале 2025 года, порадовали гостей своими яркими выступлениями. Инструкторы студии Yoga Mama в Оше продемонстрировали несколько упражнений из йоги.

Индийское техническое и экономическое сотрудничество охватывает широкий спектр тем (более подробную информацию см. на сайте https://www.itecgoi.in/meaportal/homepage).

Посольство прилагает все усилия для повышения осведомленности о курсах ITEC, участвует в различных мероприятиях по взаимодействию с общественностью и выпускниками программы.