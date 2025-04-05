"Мы должны соблюдать фетву муфтията". Президент высказался о никабе

В Кыргызстане Советом улемов муфтията было принято решение о запрете ношения одежды, полностью закрывающей лицо. Агентство "Кабар" получило комментарий президента Садыра Жапарова по этому поводу.

Здравствуйте! Хотели бы получить ваш комментарий по вопросу, который вызвал оживленные обсуждения в обществе. Речь идет о видеоролике из Джалал-Абадской области, где сотрудники милиции останавливают женщин в хиджабах и делают им предупреждения. На видео видно, что сотрудники говорят о штрафах за ношение никаба и паранджи. Как, на ваш взгляд, должны вести себя граждане и сотрудники правоохранительных органов в данной ситуации?

- Здравствуйте! Недавно был принят закон, который упорядочивает сферу религии. Согласно этому закону, все вопросы, касающиеся прав верующих, переданы муфтияту и Совету улемов. Государственная власть не может вмешиваться в религиозные вопросы - и вмешиваться мы не будем. Поэтому фетвы, издаваемые муфтиятом, обязательны к исполнению по всей стране. Муфтият не выносит фетвы на основе чьего-то личного мнения - они основаны на религиозных знаниях, Коране и хадисах.

Что касается вашего вопроса о хиджабе, никабе и парандже, прокомментирую следующим образом.

Слово "хиджаб" на нашем языке означает просто "платок". На арабском языке это действительно называется хиджаб. Давайте у себя на родине будем называть это просто платком. Есть люди, которых пугает само слово "хиджаб". Но платок - это традиционный головной убор наших матерей, сестер, бабушек с древних времен. Никто не возражает против платка. То, как женщина его надевает - её личное дело. Обмотает его или завяжет под подбородком - главное, чтобы лицо оставалось открытым.

А вот никаб - это головной убор, при котором открыты только глаза. Паранджа же полностью закрывает лицо. И никаб, и паранджа запрещены решением муфтията. Поэтому наши граждане обязаны соблюдать фетву муфтията. В наших традициях женщины никогда не носили паранджу, и не стоит превращать это в проблему.

Что касается сотрудников правоохранительных органов, хочу сказать: "Сказали шапку взять, а он с головой снял" (Кырг пословица "Бөрк ал десе, баш алмай"). Не должно быть такой политики. К женщинам в платках с открытым лицом вообще не подходите. Как они завязывают платок - их личное дело: обматывают его или завязывают под подбородком, как наши матери - это их право. Главное, чтобы лицо оставалось открытым.

Что касается ношения никаба и паранджи, полностью скрывающих лицо, мы должны быть за то, чтобы это было важно для обеспечения общественной безопасности.

Это не инициатива властей - это правило, установленное муфтиятом для мусульман Кыргызстана. И мы, как государство, должны не оставаться в стороне, а помогать в обеспечении исполнения этих правил. В целом, по всем вопросам мы должны содействовать муфтияту в исполнении его фетв.