Токтогул Какчекеев: У кыргызского народа очень крепкая историческая память

Кабинет министров Кыргызстана утвердил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Министерству обороны КР поручено принять соответствующие меры по изготовлению юбилейных медалей и организовать мероприятия по их вручению в торжественной обстановке. Документ разработан в целях реализации соответствующего решения Совета глав государств СНГ.

- Кыргызстан вместе со странами Содружества давно начал подготовку к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа. Тогда плечом к плечу героически сражались бойцы всех советских республик, ставших ныне суверенными государствами. И нет ни в одной из них семьи, которой не коснулось бы жестокое дыхание той войны. Уверен, память о ней никогда не будет предана забвению, - сказал в эксклюзивном интервью vb.kg накануне святой даты Токтогул Какчекеев, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла, член организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы, образованного кабинетом министров, военный аналитик.

- В Оренбургском федеральном университете прошли замечательные мероприятия, посвященные Великой Победе, с участием ветеранов войны, ученых, представителей Государственной Думы, Совета Федерации России, ученых. Я также участвовал во всех этих мероприятиях. На мой взгляд, даже название встречи звучало очень символично: "Нас, панфиловцев, миллионы". Мы пересмотрели, изучили огромное количество военных документов, провели научно-практическую конференцию. В конечном итоге был подписан документ о достойной встрече 80-летия Победы.

Позже главы государств СНГ единодушно приняли Обращение в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его подписал и наш президент Садыр Жапаров. И не могу не отметить, глава государства постоянно интересуется подготовкой к предстоящим торжествам по случаю Дня Победы в стране и поддерживает мероприятия, проводимые и нашим Республиканским советом ветеранов, и организационным комитетом, созданным при кабинете министров Кыргызстана в прошлом году по подготовке к торжествам. Комитет курирует заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

2025 год – год 80-летия Великой Победы советского народа над гитлеровскими захватчиками. И во всех республиках, входивших в состав Союза, идет подготовка к празднованию юбилейной даты. Тема войны – одна из ключевых и в Кыргызстане. И, как я уже сказал, вряд ли в республике есть семья, которую война обошла стороной, в которой не помнят своих солдат и тружеников тыла, тоже приближавших Победу, - добавил глава Республиканского совета ветеранов войны.

Токтогул Какчекеевич, каков вклад ветеранов в сохранение памяти о войне и в патриотическое воспитание молодежи?

- Мы поддерживаем тесную связь с международным союзом "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств", председатель его координационного совета, генерал-полковник Василий Волков и еще восемь ветеранов из стран Содружества приезжали в Бишкек осенью прошлого года. Главной темой встречи стала, конечно же, тема подготовки к празднованию Дня Победы. Помимо выступлений в СМИ, мы встретились с военнослужащими Панфиловской 8-й мотострелковой гвардейской дивизии, которая дислоцируется в Балыкчи, возложили венки к памятнику Исмаилбеку Таранчиеву в штабе Воздушной обороны.

Провели также замечательную конференцию в КРСУ, на которой было много студентов. Причем, было видно, что они пришли не по принуждению, их заинтересовала военная тема конференции, которая касалась борьбы против нацизма в контексте спецоперации на Украине. Участники встречи приняли обращение к народам стран СНГ с осуждением нацизма и действий украинских боевиков, поддерживаемых Западом.

А в феврале нашему Национальному историческому музею были переданы три капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости, разъезда Дубосеково Московской области и из государственного мемориального комплекса "Хатынь" на месте белорусской деревни Хатынь, 149 жителей которой заживо сожгли нацистские каратели. Брестская земля - первая территория Советского Союза, где пролилась кровь ее защитников. Они первыми вступили в бои с немецко-фашистскими захватчиками, первыми показали всему миру примеры стойкости, мужества, отваги и беспримерной любви советских солдат к Родине. В рядах защитников Брестской крепости были представители всех народов СССР.

Бой у разъезда Дубосеково, который приняли бойцы 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии под командованием нашего земляка Ивана Панфилова, которая очень скоро станет известна как панфиловская, стал еще одним примером массового героизма наших мужественных земляков. Ценой своей жизни они остановили полчища фашистских захватчиков, рвущихся к Москве. Их подвиг стал символом мужества и отваги. Воевать "по-панфиловски" стало девизом всех солдат Великой Отечественной", - сказал при передаче капсулы министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов.

В 1943 году председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин очень верно сказал: "Бойцы-киргизы хорошо сражаются против фашистских захватчиков, проявляя геройство и самоотверженность".

С Министерством обороны мы провели "Урок мужества" в университете имени Арабаева. Я постоянно выступаю в теле-радиопрограммах по этой теме. Подготовка к юбилейным торжествам идет по всему Кыргызстану. Наша организация имеет свои представительства в 28 городах, во всех областях, в 44 районах. И везде члены нашего Совета проводят мероприятия по достойной встрече славного юбилея. Запланировано еще проведение парадов и других торжественных мероприятий с чествованием ветеранов войны и тружеников тыла, а также юбилейных концертов и военно-патриотических акций.

Что для вас значит благодарственное письмо, которое вам, как руководителю Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла вручил Василий Волков, глава координационного совета международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств"?

- Высокая оценка твоего труда всегда приносит удовлетворение и вдохновляет. Мы, ветераны стран СНГ, выступаем сегодня, можно сказать, как комиссары Великой Отечественной войны. Мы говорим, что фашизм должен быть побежден, он страшен в своем проявлении. События на Украине – тому подтверждение. Поддержкой же нацистов в Киеве их западные наставники оправдывают их преступления. И, разумеется, про зверства гитлеровцев никто не вспоминает, нынешний Запад их - новый друг. Вот поэтому память о Великой Победе должна еще крепче объединить наши народы, о ней надо говорить.

Народ как-то откликается на такие мероприятия?

- Я все больше и больше убеждаюсь, что память у нашего народа крепкая. В церемонии передачи капсул, например, помимо членов правительства, министра обороны, представителей дипломатических миссий Беларуси и России, Россотрудничества, ветеранских организаций республики, было много горожан, в том числе молодежи. Эта историческая встреча с прошлым была настолько трогательной и волнующей, что у многих на глазах были слезы, она еще раз напомнила, что только сплоченность и дружба народов смогли победить фашизм.

Токтогул Какчекеевич, вашу семью затронула война?

- Моя мама в годы войны была бригадиром дорожной женской бригады. Трудно даже представить, как женщины могли выполнять просто неимоверно тяжелую даже для мужчин работу: взрывали скатившиеся на дорогу валуны, расчищали многокилометровую дорогу от перевала Долон от камней, чтобы по ней могли пройти машины, которые везли из Китая редкоземельные и цветные металлы, так необходимые для военной промышленности. Но они знали, что помогают своим мужьям, сыновьям громить фашистов. Другие женщины работали в неимоверно тяжелых условиях на Хайдарканском месторождении ртути, на ртутном комбинате, который после оккупации Донбасса стал единственным в СССР поставщиком важнейшего стратегического сырья – ртути. Почти в каждом патроне и взрывателе находилась ртуть Хайдаркана.

Женщинам того времени выпала очень тяжелая доля. Они заменили мужчин, ушедших на фронт, и помогали им всем. Вся страна жила тогда одной мыслью: "Все - для фронта. Все - для Победы". Кыргызстанки собрали около полумиллиона посылок для нужд фронта и 79 килограммов своих золотых и серебряных украшений в Фонд обороны. Судя по историческим данным, за счет пожертвований кыргызстанцев были построены несколько танков "Советская Киргизия". Женщины приютили почти три с половиной тысячи детей, эвакуированных с захваченных территорий, и приняли их как родных.

Как вычеркнуть все это из памяти народа? Мы же не манкурты, которыми хотят сделать нас пособники нацистов, фальсифицируя историю войны. Та война всегда воспринималась и воспринимается как общая трагедия и общая слава, воплощённая в нашей общей Победе. Поэтому для Кыргызстана 9 Мая - это священный день. И все мероприятия в честь этой святой даты - свидетельство того, что у кыргызстанцев всё в порядке с исторической памятью, со стыдом и совестью, с понятием о дружбе и товариществе. И можно только приветствовать, что наш президент Садыр Жапаров принял приглашение президента России Владимира Путина на празднование Дня Победы в Москве.