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Субботник на старом кладбище в Оше: память – в делах и заботе

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- Светлана Лаптева
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В городе Ош прошёл субботник на старом кладбище по улице Хохлова. Мероприятие стало примером единения усилий различных организаций и неравнодушных граждан ради сохранения памяти о прошлом, сообщается на сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

В благоустройстве территории приняли участие: руководитель Русского дома в Оше Дмитрий Николаевич Аврам с сотрудниками, директор православной Церковно-приходской школы "Светоч", протоиерей Виктор Реймген вместе с преподавателями и учащимися, курсанты военно-патриотического клуба "Наследие", прихожане храма Архистратига Михаила. Субботник также был поддержан Мэрией города Ош и Генеральным консульством Российской Федерации в Оше.

В ходе работы была очищена территория кладбища, приведена в порядок аллея, обновлено внешнее ограждение, побелены и покрашены воинские захоронения. Особое внимание уделили могиле Героя Советского Союза Пичугина, местам погребения военных лётчиков, а также братской могиле советских воинов.

Подобные акции важны не только как выражение уважения к павшим героям, но и как знак живой связи поколений, любви к Родине и верности исторической памяти.


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URL: https://www.vb.kg/444708
Теги:
Ош, православие, субботник
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