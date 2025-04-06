Индия стала мировым лидером по производству локомотивов, обогнав ЕС и США

Индия установила новый рекорд по производству локомотивов, произведя 1681 единицу в финансовом году 2024-25, обогнав Европу и США и укрепив позиции программы "Make in India".

Индия достигла нового уровня в производстве локомотивов, став мировым лидером в этой отрасли. В финансовом году 2024-25 страна установила рекорд, произведя 1,681 локомотивов, что ставит Индию впереди таких регионов, как Европа, США, Южная Америка, Африка и Австралия. Этот успех подтверждает растущее значение Индии в глобальном железнодорожном секторе.

Как сообщает Министерство железных дорог, данный результат стал следствием стратегических решений, направленных на укрепление инициативы "Make in India". Если в период с 2004 по 2014 год Индия производила в среднем 470 локомотивов ежегодно, то с 2014 по 2024 год этот показатель увеличился до около 917 единиц в год, а общее количество произведенных локомотивов составило 9,168.

В 2024-25 году Индийские железные дороги установили новый рекорд, произведя 1,681 локомотивов, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом, когда было выпущено 1,472 локомотива. Это достижение отражает успех усилий по расширению железнодорожной инфраструктуры и мощности.

Наибольшее количество локомотивов было произведено на заводах Читтаранджанского локомотивного завода (700 единиц), Банарасского локомотивного завода (477 единиц), Патиальского локомотивного завода (304 единицы), а также на заводах в Мадхепуре и Марховаре в штате Бихар, которые произвели по 100 локомотивов каждый.

Большая часть этих локомотивов предназначена для грузовых перевозок. Из общего числа 1,681 локомотива 1,047 составляют модели WAG-9 и WAG-9H - тяжелые трехфазные электрические локомотивы, известные своей мощностью и скоростью. Модификация WAG-9H отличается повышенной мощностью и является одной из самых мощных грузовых локомотивов в Индии.

Кроме того, в 2024-25 году было произведено 148 локомотивов WAG-9 Twin, два локомотива WAP-5, 272 локомотива WAP-7, а также 100 локомотивов WAG-12B, 100 локомотивов WDG 4G/6G и пять локомотивов NRC.