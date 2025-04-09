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Фольклорно-этнографическая студия "Сретенье" из Омска оживила "Вечерку"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкекской епархии состоялся семинар по проведению "Вечерки" - забытой русской традиции. Занятие прошло под руководством Елены и Ильи Чешегоровых из фольклорно-этнографической студии "Сретенье" города Омска.

Ведущие объяснили, что "вечерка" – "не просто народный танец или веселое гуляние. Это живой институт народной культуры, где юноши и девушки могли знакомиться, общаться, раскрывать себя, чувствовать ритм жизни, впитывать душевность. Это нечто большее, чем развлечения – это пространство воспитания и приближения к родной культуре."

Все участники активно изучали старинные "колена" (фигуры танцев), вставали в линейки и хороводы, брались за руки, пели и водили круг под аккомпанемент балалайки. Ни громкой музыки, ни битов, ни мерцающего света – только живой голос, традиции и общее дыхание, общий ритм. А в воздухе – искренний смех и восторг.

"На вечерке просто невозможно остаться в стороне, – объясняли организаторы. – Кто пришёл – тот будет участвовать. Потому что культура – это не то, на что смотрят. Это то, чем живут" - пояснили омичи.

Ведущие рассказали, как "вечерки" проходят в Омске, где эта восстановленная традиция не прерывается уже 30 лет. А в лагере "Богатырская застава" под Омском эти встречи стали важнейшей частью воспитательной практики, которая помогает детям и подросткам возвращаться к подлинным, а не имитированным ценностям.

И в этом живом круге, как говорили сами организаторы, человек не просто танцует – он учится быть человеком.


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URL: https://www.vb.kg/444718
Теги:
православие, Кыргызстан
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