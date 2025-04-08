В Бишкекской епархии прошёл семинар по русскому народному костюму

Семинар по русскому костюму, проведённый фольклорно-этнографической студией "Сретенье" под руководством Елены Чешегоровой из Омска пригласил бишкекчан не просто послушать, а "примерить" на себя традиционные наряды и традиции.

"Народная культура создана для того, чтобы в ней жить, в этом нужно участвовать". Эти слова стали лейтмотивом всей встречи.

Погружение в живую традицию

Семинар начался с показа фрагмента документального фильма "Русская культура. История подмены", а затем перешёл в формат живого погружения. Руководитель студии Елена Чешегорова рассказывала о региональных традициях пошива и носки костюма: какие ткани использовались, как они драпировались, зачем носили много слоёв, как одевалась невеста, как надевался повойник. Оказалось, что каждая деталь – не просто украшение, а символ, знак, и даже молитва.

Две девушки и два юноши, участники епархиального молодежного движения, были наряжены в свадебные костюмы. Наряжали их не молча: каждое движение сопровождалось пояснениями и духовными народными песнями.

"Почувствовал себя каким-то особенным..."

"Когда меня наряжали, я словно шагнул в другую эпоху. Такие смешанные чувства – как будто ты здесь, но и не здесь. А когда запели песню – будто бы бабочки в душе заиграли. Это было нечто важное, по-настоящему важное", – делится Иван Ткаченко.

"Я прям погрузилась в эту атмосферу..."

"Когда меня наряжали как невесту, и при этом запели, я почувствовала: вот она – русская девица, которую ведут под венец. Такое ощущение... таинственное, трогательное. Трудно объяснить словами", – рассказывает Варвара Матвеева.

"Жалко, что сейчас не так"

"Было такое ощущение, что раньше это намного красивее было, чем сейчас. Очень понравилось то, что девушки ходили не с распущенными волосами, а носили косы", – говорит София Пилипенко.

Как признались сами молодые люди, это был настоящий восторг "необъяснимое чувство, как будто попал в другую эпоху". Один из молодых людей отметил "если бы у нас свадьбы и сейчас так проводились, всё было бы гораздо искреннее и светлее".

Ощущение утраты прозвучало во всех отзывах. Ребята признавались, что почувствовали ностальгию по прошлому, которого даже не застали: "Жаль, что теперь всё не так. Как будто что-то важное потеряли, сами не заметив".

Мастер-класс для портных

В завершение встречи Елена провела мастер-класс по пошиву традиционного костюма для местных портних. Мастерицы с интересом слушали о технологиях сборки, выкройках, стежках и нюансах кроя.

Благодаря семинару, в Бишкекской епархии будут использовать полученные знания по пошиву русских костюмов для молодёжных мероприятий, вечёрок и праздников. Это станет важным шагом к возрождению традиции – не музейной, а живой, дышащей и согревающей.

Мероприятие получилось не просто познавательным – оно тронуло души. В мире, где многое становится одноразовым и внешним, традиция, в которой есть глубина и память поколений, находит дорогу к сердцу. И в этом – настоящее чудо.

Руководитель студии рассказала в интервью о реакции молодёжи на такие мероприятия. По её словам, в самых разных регионах России, как и здесь, в Бишкеке, происходят удивительные трансформации. Иногда в начале кто-то хихикает, кто-то приходит с недоверием, но спустя час, два – всё меняется.

"Русская традиция – это не просто одежда. Это прикосновение к своему роду. К пониманию, что ты – не отдельная пылинка, а часть чего-то великого. Сначала возникает восторг, энергия просто прёт, а потом приходит осознание: это не костюм, это судьба"

Традиция не просто даёт – она требует: если ты начал ею питаться, будь готов и сам вложиться, потрудиться. В конце концов, всё приводит к Церкви. Потому что в ней корень". говорит Елена

Источник: pravoslavie.kg