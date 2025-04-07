Садыр Жапаров обрезал бикфордов шнур Земельного кодекса

По сути, президент КР Садыр Жапаров сейчас вынужден делать то, чем должны заниматься его непосредственные подчинённые. Любую, даже самую благую инициативу можно позорно провалить, доведя её до абсурда отсутствием информации и вопиюще неграмотным исполнением.

С исполнителями в Кыргызстане всегда была беда. Не случайно при обсуждении предполагаемого законодательного новшества об отправлении на пересдачу ПДД водителей, грубо нарушающих правила, народ возмущается и негодует: "А кто будет экзаменовать?!" Все видят, что творится на наших дорогах, - как по вине несознательных водителей, так и с подачи некомпетентных "гаишников". Вот такой парадокс: проверять знания правил дорожного движения у злостных нарушителей – идея замечательная. Но доверить это инспекторам ГУОБДД, многие из которых сами в ПДД, что называется, ни в зуб ногой, - значит заведомо обречь замечательную идею на сокрушительный провал…

Опять же: если власти всё же соберутся реализовывать план переэкзаменовки водителей, вряд ли кто-то из чиновников возьмёт на себя труд провести для граждан информационно-разъяснительные мероприятия. Чётко ответить на все вопросы, подробно расписать алгоритм и т.д. А значит, и этот план рискует превратиться в мину замедленного действия.

Так получилось со злополучным новым Земельным кодексом. Который кыргызстанцы в отсутствие грамотной информационной политики, зная по горькому опыту, как именно в стране обычно исполняются даже самые полезные законы и указы, - восприняли как государственную атаку на частную собственность. Впечатление такое, что некоторым разработчикам и исполнителям законов в Кыргызстане буквально на руку народное недовольство, грозящее перерасти в смуту. Но это, скорее всего, просто впечатление. На самом деле многим из них вообще неважно, как их слово отзовётся.

Из того, что было направлено депутатами на подпись президенту, народ уловил: отныне каждый большой или маленький начальник (а у нас, натурально, каждый суслик – агроном) получит безраздельное право изымать земельные участки у какого угодно землевладельца для каких угодно нужд. То есть в любой момент придёт к тебе "исполнитель закона", который, скорее всего, этого закона и в глаза не видел, но что-то слышал про изъятие земель. И объявит, что тебе в трёхдневный срок надлежит освободить территорию. Бесплатно, без суда и следствия…

Никто из чиновников не вышел к народу. Не выслушал и не принял к сведению замечания и предложения. Не отмерил семь раз, прежде чем резать по живому. Вольно или невольно подпалив тот самый бикфордов шнур идеологической бомбы. Не учитывая, что на дворе – весна, самое революционное время. Когда даже крошечной искорки бывает достаточно, чтобы разжечь пламя, очень трудно поддающееся тушению.

Кто-то из чиновников как по нотам разыграл партию под названием "И до вас доберутся", сведя фактически на нет все усилия Камчыбека Ташиева по раскулачиванию тех, кто долгое время грабил народное добро. Одно дело – отнять в пользу государства нажитое нечестным путём. Совсем другое – покуситься на собственность законного владельца. И ничего ему не предоставить взамен. И даже не поговорить с ним по-человечески…

Ещё один момент, будто специально подгаданный к весеннему сезону, - достаточно скользкая тема хиджабов и никабов. Уже на некоторых российских сайтах появилась информация, что в Кыргызстане сотрудники милиции хватают на улицах всех без разбору женщин в платках, срывая эти платки на ходу.

Рейд в Джалал-Абаде действительно был. "Всех без разбору" никто не хватал, милиционеры подходили с разъяснениями только к дамам в исключительно арабских одеяниях, закрывающих всё, кроме глаз. Разговаривали с ними вежливо и дружелюбно. Однако теперь уже и в кыргызском сегменте интернета появились предположения, что такая избирательность и вежливость – временны, что совсем скоро ни одной кыргызской женщине/девушке нельзя будет показаться на улице с покрытой головой…

Кыргызская Республика – государство светское, в котором достаточно сильны мусульманские традиции. И если сейчас (особенно весной) бросить клич: "Власти запретили женщинам носить платки!" - последствия могут быть весьма плачевными. Несмотря на то, что в целом запрет на одеяния, оставляющие лишь узкую прорезь для глаз, - вполне уместен, с учётом процветающего терроризма и религиозного экстремизма. И по-хорошему проводить разъяснительную работу с населением – дело мусульманского духовенства.

Но разъяснять пришлось президенту. Рассказывать, чем хиджаб отличается от никаба и паранджи, почему не стоит носить никаб в общественных местах – и т.д. Рассказывать мягко, объяснять ненавязчиво, но доходчиво, не раня ничьи религиозные чувства, ссылаясь на мусульманскую фетву. Не выступил бы сейчас – потом было бы поздно; не выступил бы он – не выступил бы никто. "Компетентные" лица так и хранили бы молчание, дожидаясь взрыва народного негодования.

То же – с Земельным кодексом. Решение обновить его не пришло спонтанно, не упало как снег на голову. То, что творилось с земельными участками не одно десятилетие, прямо-таки вынуждает навести наконец порядок и в этой сфере. Не одно десятилетие земли не пойми как оформлялись и незаконно регистрировались, использовались по назначению и не по назначению, строительство шло хаотично и бездумно. Но наведение порядка в данном случае – такая тонкая материя, что следует не семь, а семьдесят семь раз отмерить и столько же раз подумать, как провести земельные реформы с наименьшими потерями и наименее болезненно для простых землепользователей. Которые в большинстве своём ни в чём не виноваты.

Отдуваться за шапкозакидательский подход чиновников к решению сложнейшего вопроса снова пришлось президенту. У него, к счастью, есть чёткое понимание, как можно и как категорически нельзя поступать с народом.

Земельный кодекс Садыр Жапаров вернул разработчикам. С существенными возражениями. С напоминанием, что частная собственность в Кыргызстане неприкосновенна. Что если уж приходится её изымать для государственных нужд, собственнику должна быть предложена денежная компенсация или равноценный участок в другом месте. Что все земельные вопросы регулируются Конституцией и Гражданским кодексом.

Президент, в отличие от чиновников, которые в приступе верноподданства готовы и не на такое головотяпство, не рубит с плеча. И понимает, что при безоговорочном верховенстве закона любой закон должен работать для народа, а не против него.