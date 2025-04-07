Футбольный клуб "Саутгемптон" вылетел из Премьер-лиги в рекордные сроки

Кратковременное пребывание английского футбольного клуба "Саутгемптон" в Премьер-лиге завершилось в воскресенье поражением со счетом 3:1 от команды "Тоттенхэм". Это поражение стало историческим, поскольку команда стала первой в Премьер-лиге, вылетевшей так рано.

Бреннан Джонсон стал героем матча, забив два гола в первом тайме, что оставило "Саутгемптон" в сложной ситуации. Поздний гол Матеуса Фернандеша оказался недостаточным, и команда осталась на последнем месте в таблице. Вылет "Саутгемптона" был подтвержден после 25-го поражения в 31 матче сезона.

Падение клуба началось в декабре, когда был уволен тренер Рассел Мартин после унизительного поражения 5:0 от "Тоттенхэма", оставив команду на последнем месте с пятью очками из 16 матчей. На его место был назначен Иван Юрич, но, несмотря на его контракт на 18 месяцев, хорватский тренер не смог спасти команду от вылета.