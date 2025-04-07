Каждый год в КР завозится 800-900 чистокровных и тяжелых пород лошадей

В целях повышения продуктивности скота в страну завозится племенной скот из-за рубежа. Так, ежегодно в республику завозится около 800-900 пород тяжелых и чистокровных лошадей из европейских стран и США, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них по состоянию на март 2025 года в Кыргызстан завезено 245 голов лошадей.

Этот процесс вносит значительный вклад в улучшение породных качеств местного поголовья, способствуя повышению его генетического потенциала и общей продуктивности.

Отметим, что специалисты Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов проводят тщательную экспертную оценку племенной ценности лошадей, импортированных из-за границы, на основе данных их племенных паспортов.