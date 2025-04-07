В Бишкеке задержан мужчина за попытку дать взятку следователю

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину при передаче взятки следователю. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского района.

По ее данным, 4 апреля был задержан гражданин С.А. 1983 года рождения в служебном кабинете следователя. Он передавал денежные средства в размере 41 тысячи сомов с целью смягчения ответственности по уголовному делу в отношении своего брата.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР "Дача взятки". Подозреваемого водворили в ИВС.

Решением суда его заключили под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1.

Следствие по делу продолжается.