Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

В Бишкеке задержан мужчина за попытку дать взятку следователю

354  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину при передаче взятки следователю. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского района.

По ее данным, 4 апреля был задержан гражданин С.А. 1983 года рождения в служебном кабинете следователя. Он передавал денежные средства в размере 41 тысячи сомов с целью смягчения ответственности по уголовному делу в отношении своего брата.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР "Дача взятки". Подозреваемого водворили в ИВС.

Решением суда его заключили под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1.

Следствие по делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444757
Теги:
задержание, Первомайский район, взятка, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  