КР и Варгашинский завод заключили контракт на поставку аэродромной техники

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" заключило контракт с Торгово-промышленной палатой Курганской области на поставку аэродромной техники от Варгашинского завода. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По ее данным, документ был подписан 3 апреля генеральным директором завода Владимиром Казаковым и директором по безопасности ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Талгатом Джапаровым.

В ТПП Курганской области подчеркнули, что Варгашинский завод зарекомендовал себя как надежный партнер с успешным опытом поставок в Кыргызстан. Стороны также обсудили перспективы развития авиасообщения и привлечение туристов между регионами.