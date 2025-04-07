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КР и Варгашинский завод заключили контракт на поставку аэродромной техники

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" заключило контракт с Торгово-промышленной палатой Курганской области на поставку аэродромной техники от Варгашинского завода. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По ее данным, документ был подписан 3 апреля генеральным директором завода Владимиром Казаковым и директором по безопасности ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Талгатом Джапаровым.

В ТПП Курганской области подчеркнули, что Варгашинский завод зарекомендовал себя как надежный партнер с успешным опытом поставок в Кыргызстан. Стороны также обсудили перспективы развития авиасообщения и привлечение туристов между регионами.


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URL: https://www.vb.kg/444761
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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