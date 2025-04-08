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Профессор Тухватшин: Можно было процветать в бизнесе, но я выбрал науку

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- Нина Ничипорова
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В КГМА проводятся замечательные встречи профессоров-ученых со студентами – так называемые гостевые встречи "Путь, который мы выбираем". На этот раз почти шестьсот студентов разных курсов и факультетов громкими аплодисментами приветствовали гостя – выдающегося ученого с мировым именем, Лауреата Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники, заведующего кафедрой патологической физиологии, доктора медицинских наук, профессора Рустама Тухватшина. И, судя по словам студентов, громким аплодисментам, их любимого преподавателя, на лекциях которого, как говорится, всегда полный аншлаг.

В Кыргызстане единицы ученых, как профессор Рустам Тухватшин, так много сделавших для отечественной и мировой науки. Не случайно ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова в одном из интервью vb.kg назвала Рустама Романовича "ученым широчайших знаний в любой области медицины", "личностью очень большого масштаба". "Компетентность и профессионализм Рустама Романовича, его исследования в разных областях медицины, разработанные им и его учениками технологии в диагностике и лечении больных, приносят практическую пользу стране и людям", - отметила профессор Кудайбергенова.

Студенты буквально выстраивались в очередь, чтобы задать свой вопрос профессору: почему он выбрал медицину и именно патологическую физиологию, какое влияние на него оказали детство и семья, какими качествами надо обладать, чтобы добиться успеха в профессии врача, в науке, где работают его ученики и много-много других. Встреча, рассчитанная на час, продлилась все два, но, пожалуй, и этого времени было мало. Рустам Романович рассказал о своих ноу-хау, призвании и о счастливой случайности в своей судьбе.

Какую роль в вашем становлении сыграла семья?

- Я глубоко благодарен своим родителям. Благодаря маме я отдаю все силы науке, провел тысячи экспериментов, опубликовал сотни статей и монографий, создал школу патофизиологов, ученики которой могут претворять в жизнь свои идеи. Мама воспитала во мне такое понятие, как "надо", оно и стало моей мотивацией в жизни. Мои бабушки и дедушки, родители были трудоголиками, эта семейная, можно сказать, традиция передалась и мне. Воскресный день кажется мне бесконечным, и я часто ловлю себя на мысли о рабочем понедельнике.

Что касается моей юности, то я рос любознательным парнем, особенно интересовался радиотехникой. Был даже случай, когда по нашей с друзьями вине самолет совершил экстренную посадку. У нас, конечно, изъяли всю аппаратуру и оштрафовали родителей на крупную сумму. С радиохулиганством было покончено, но любовь к технике не пропала. И хоть мы жили достаточно скромно, родители поощряли мои стремления. Увлекся фотографией, мне купили фотоаппарат, захватила астрономия, и мы вместе сделали телескоп. Мама отправляла меня даже в археологические экспедиции, я искал золото вместе с геологами. И все это было в школе. Именно такое внимание родителей ко мне и привело меня сегодня на эту сцену.

Но, вопреки мнению, что в науку приходят только круглые отличники, я никогда в школе не был ни отличником, ни пай-мальчиком. К седьмому классу даже встал вопрос о моем исключении из школы. Трех моих друзей исключили, и я был на очереди. До сих пор не могу понять, почему у меня не сложились отношения с некоторыми учителями. Но при этом я был активным членом тимуровской команды, за что меня отправили в знаменитый лагерь "Артек". Представьте, огромный отряд мальчишек и девчонок со всего Союза, все – пример для подражания, и я среди них - кандидат на исключение из школы. Не знаю, чем я проявил себя, что буквально через неделю меня выбрали председателем отряда. А чуть позже я стал вице-президентом всего "Артека", занимался международной деятельностью. Естественно, когда вернулся, перевелся в другую школу, успешно ее закончил. Поэтому хочу сказать вам: всегда верьте в себя.

После окончания школы мне все говорили, что мое призвание – это техника. И я сдал практически все экзамены на пятерки в Технологический институт. Но интуитивно чувствовал, что выбираю не ту профессию, и я забрал документы и отнес их в мединститут. И опять же не потому, что страстно хотел стать врачом, просто медицинский был самым близким вузом к моему дому. Хотя меня всегда интересовало строение человека, его психика, я часто наблюдал за бабушкой, которая своими методами вылечивала ревматизм больным. Поскольку я хорошо знал химию и биологию, то набрал требуемые баллы. И уже на первых лекциях понял, что выбрал правильный путь. А знания техники мне очень пригодились в моих научных исследованиях.

Кому-то может показаться, что ваш путь как ученого - это лишь успех и ни единого сомнения. Бывали ли у вас кризисные моменты, когда вы хотели отказаться от своей научной деятельности?

- Ничто в медицине, да и в жизни тоже, не дается просто так. Но я всегда следую своему жизненному принципу: только вперед! Чтобы достичь успеха, сделать какое-то открытие, нужно неустанно работать, "гореть" наукой и заниматься ею не ради должности, денег. Среди моих учеников и прежних, и нынешних есть такие одержимые.

Но были и темные 90-е годы, когда прекратилось финансирование, зарплата была мизерная, все было настолько негативно, что многие научные работники ринулись в бизнес, в том числе и я. Вспоминается такой случай. Мне предложили отправить вагон сигарет в Новосибирск. У нас пачка стоила 40 копеек, а там 40 рублей. Прибыль сулила просто фантастическая! Всю ночь я думал, а утром отказался. И не только потому, что был и остаюсь противником курения, в душе я все-таки оставался ученым. Хотя можно было наладить бизнес и даже процветать, но я все-таки выбрал науку. И не пожалел об этом никогда.

Профессор, какие ноу-хау важны для вас как ученого?

- Мои кандидатская и докторская диссертации, которую я защитил в Москве, были посвящены изучению причин возникновения отека легких и головного мозга. И могу с гордостью сказать, что министр здравоохранения СССР Евгений Чазов и председатель экспертного совета академик АМН СССР Игорь Ашмарин на выполнение докторской диссертации по изучению функций головного мозга в горах даже выделили мне персональный грант.

Было непонятно, почему у людей физически здоровых, подготовленных для работы в горах, например у альпинистов, вдруг развивался острый отек легких. Мне удалось доказать, что подобное случается на фоне какого–то заболевания, например ОРЗ или бронхита, которое человек перенес месяца за два–три до подъема в горы и о котором он сам, возможно, забыл и не придал ему никакого значения. Для проведения этих исследований, кстати, я и сконструировал барокамеру, причем у животных определялось 88 показателей газотранспортной системы. Многие приборы для исследования кровообращения, дыхания, крови я тоже сконструировал сам. Полученные тогда данные используются в практике и существенно облегчают и даже сохраняют жизнь людям, которые по долгу службы вынуждены трудиться в горах.

По моему предложению впервые была организована под моим руководством научная экспедиция в районы урановых хвостохранилищ. Вместе с коллегами из Института биотехнологии НАН КР и Японии – членами экспедиции мы подолгу жили в Каджи–Сае, Мин–Куше, Майлуу–Суу и в других населенных пунктах, находящихся рядом с хвостохранилищами, проводили оценку состояния здоровья взрослых и детей, изучали особенности развития таких заболеваний, как новообразования головного мозга, сердечно–сосудистые, почек, кожи, крови и других.

По результатам исследований разработали рекомендации для жителей, руководства страны, которые позволяют уменьшать влияние радиации на окружающую среду и непосредственно на человека. За эти научные разработки наша научная группа была удостоена Государственной премии КР в области науки и техники. Такие масштабные исследования проводились впервые не только в нашей стране, но и в мире, поэтому вызвали огромный научный интерес. Важно и другое, ради чего, собственно, мы работали: наконец–то было обращено внимание на проблемы людей, живущих в этих небезопасных зонах.

Все мои научные исследования направлены на защиту здоровья кыргызстанцев. Мы, например, проводили государственную экспертизу пострадавших в Барскоонской катастрофе, когда грузовик в цианидами упал в речку, впадающую в Иссык-Куль. Тогда было обследовано более 5 тысяч человек для обоснования компенсационных выплат. Мы даже моделировали ситуацию на животных. И в итоге "Кумтор Оперейтинг компани" выплатила Кыргызстану два миллиона долларов в виде компенсации.

Что лично для вас в современной науке представляет наибольший интерес?

- Казалось бы, что человек сегодня изучен вдоль и поперек. Но исследования нашей нервной системы практически на нуле. За сто с лишним лет после работ академика Павлова по изучению нервной деятельности методом безусловных и условных рефлексов, ничего особо в этой сфере не было изучено. Мозг человека настолько сложен, что пока наука не приблизилась близко к его изучению. И чем бы я серьезно хотел заняться и написать какую-то главу в медицине, так это о работе мозга. Хотим также вместе с моими аспирантами провести научные исследования, связанные с космосом.

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным в науке?

- Ученый – это, наверное, определенный стиль жизни, поскольку он постоянно стремится узнать что-то новое, отличается большим, чем у многих, любопытством к окружающим событиям. Кроме того, всякий научный талант надо тренировать. Как в спорте. Ты должен знать все, что происходит в сфере твоего научного интереса, много читать, желательно на разных языках. Это не просто, но к такому стоит стремиться.

Кого вы называете своим учителем?

- Конечно же, академика Мирсаида Миррахимова, это был уникальный ученый и человек. По сути, он привел меня в науку, оставив работать в Центральной научно–исследовательской лаборатории при мединституте. Однажды он дал мне свою книгу о влиянии гор на болезни сердца и сказал, что поговорит со мной о ней через неделю. Я выучил ее чуть-ли не наизусть и гораздо раньше был готов к разговору. Во время встречи академик поручил мне сконструировать климатическую барокамеру для моделирования высокогорных заболеваний.

Она, кстати, с 1975 года работает как часы. На ней можно имитировать любую высоту, любые климатические условия - ветер, температуру, создавать радиационный фон и ультрафиолетовое излучение. А потому людей или животных не всегда обязательно везти в горы, чтобы исследовать состояние организма в тех или иных климатических условиях. В ней можно подключать к испытуемым все датчики, следить за пульсом, давлением, снимать ЭКГ и так далее. А главное – она не зависит от метеорологических условий гор, которые постоянно изменяются - то холод, то жара, то снег и ветер. Они часто влияют на результат исследования. В итоге у каждого исследователя свои результаты. А климатическая барокамера позволяет воздействовать стандартными факторами - вместе или порознь, что резко повышает достоверность научных исследований. Климатическую барокамеру, посетил в свое время министр здравоохранения СССР, академик Петровский. И не скрою, мне была приятна его похвала за мое изобретение.

Ваш совет студентам и молодым ученым.

- Не хочу вас почему-то поучать. В расшифрованных древнеегипетских иероглифах прочитали фразу о том, мол, какая пошла испорченная молодежь. Это было сказано пять тысяч лет назад! Сейчас говорят практически то же самое. Не согласен с этим. Люди не меняются, меняются времена, суть же человеческая остается такой же. Старайтесь знакомиться с интересными людьми, от которых вы многое почерпнете. И если вы утром бежите на занятия, значит, выбрали свой правильный путь. И идите по нему только вперед!


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URL: https://www.vb.kg/444764
Теги:
бизнес, наука, студенты, здоровье, медицина, Мирсаид Миррахимов
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