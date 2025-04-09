В КР 2011-2025 годы предоставлено 7296 единиц сельхозтехники

С 2011 года по 2025 год в рамках лизинговых проектов было предоставлено всего 7296 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 19,2 млрд сомов, из которых в 2025 году было предоставлено 188 единиц техники на сумму 886,2 млн. сомов. По видам техники в 2025 году было выдано:

62 тракторов;

2 комбайна;

4 единицы оборудования для перерабатывающей промышленности;

2 сельскохозяйственных машин;

117 единицы спецтехники;

1 транспортные средства.

В 2025 году было выдано техники по областям:

Чуйской - 106 ед.,

Иссык-Кульской - 29,

Ошской-14,

Жалал-Абадской - 16,

Таласской - 1,

Нарынской - 8,

Баткенской - 14.