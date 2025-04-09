В КР 2011-2025 годы предоставлено 7296 единиц сельхозтехники

С 2011 года по 2025 год в рамках лизинговых проектов было предоставлено всего 7296 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 19,2 млрд сомов, из которых в 2025 году было предоставлено 188 единиц техники на сумму 886,2 млн. сомов. По видам техники в 2025 году было выдано:
62 тракторов;
2 комбайна;
4 единицы оборудования для перерабатывающей промышленности;
2 сельскохозяйственных машин;
117 единицы спецтехники;
1 транспортные средства.
В 2025 году было выдано техники по областям:
Чуйской - 106 ед.,
Иссык-Кульской - 29,
Ошской-14,
Жалал-Абадской - 16,
Таласской - 1,
Нарынской - 8,
Баткенской - 14.