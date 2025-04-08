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В Таласе построят современный стадион на 5000 мест

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Талас будет построен новый современный стадион, рассчитанный более чем на 5000 зрителей. Проект реализуется в рамках государственной политики по развитию регионов и согласно Указу Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы".

Стадион появится на участке по улице Асанбека Оторбаева. Он заменит действующий стадион имени Эшима Кутманалиева, который хоть и имеет долгую историю с 1937 года, но уже не отвечает современным требованиям.

Западная и восточная трибуны нового стадиона будут вмещать 5055 зрителей. В трехэтажном здании под трибунами разместятся раздевалки для игроков, функциональные помещения для проведения матчей, столовая, общежитие для профессиональных футболистов, конференц-зал и административные кабинеты. На третьем этаже будут зоны для VIP-гостей, представителей СМИ и телевидения, а также специальное помещение для системы VAR.


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URL: https://www.vb.kg/444770
Теги:
Талас, спорт
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