Глава Россотрудничества Примаков заявил, что не рад ликвидации USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметив, что не испытывает радости из-за его ликвидации.

"Если они раньше тратили огромные средства на гендерное равенство у пингвинов и другую ерунду, то сейчас будут разумнее тратить эти средства. Хорошо ли будет от этого Российской Федерации? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего не испытывал бы", - сказал Примаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

Он убежден, что агентство окончательно не прекратит свою работу. "Сейчас поменяется человек у ящика с деньгами в USAID. Оно будет называться как-то иначе, но при этом никуда не денется", - полагает Примаков.

По его мнению, Россотрудничеству не нужно равняться на USAID. "Мы не должны строить нашу политику, работу и мероприятия с оглядкой на "а что там у USAID? У нас есть наши проекты и программы", - отметил Примаков.

Источник: РИА новости