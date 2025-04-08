Курс тренеров категории "D" стартовал в Сокулуке

8 апреля в Сокулукском районе Чуйской области началась программа обучения для получения тренерского сертификата категории "D". Курс организован Футбольной федерацией Кыргызстана и направлен на развитие тренерских навыков специалистов, работающих с молодежью, а также повышение их квалификации.

Обучение продлится с 8 по 10 апреля и будет включать теоретические и практические занятия. Программа курса охватывает организацию тренировочного процесса, технику и тактику игры, методы обучения, особенности работы с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, а также вопросы воспитания через спорт.

Курс проводит Амир Алимов, инструктор ФФК и технический директор Футбольной ассоциации Иссык-Кульской области.

По окончании курса участники получат сертификаты категории "D", что откроет им возможность работать в футбольных школах, академиях и клубах по всей стране.