Сегодня примерно миллион кыргызстанцев не имеет свободного доступа к чистой питьевой воде. Люди берут воду из арыков, каналов и родников, или вынуждены покупать привозную. Водный кризис - болевая точка всей Центральной Азии. И многие страны пытаются специально на нее надавить, чтобы усилить свое влияние в регионе, пишет издание asia-today.news .

Совсем скоро талибы достроят на американские деньги ирригационный канал Кош-Тепа в Афганистане. Он поглотит часть воды из Амударьи, единственного крупного источника водоснабжения Центральной Азии, и кризис усилится. Анализируя ситуацию, независимый политолог из Кыргызстана Марс Сариев рассказывает, что этот проект создан американцами специально, чтобы столкнуть Афганистан с Узбекистаном и Туркменистаном:

"Это целенаправленная системная диверсия со стороны Соединенных Штатов Америки, когда USAID профинансировало строительство Кош-Тепа. Они разработали этот проект Кош-Тепа для того, чтобы забрать часть воды Амударьи. Практически 30-40% воды в результате строительства не будет доходить до Узбекистана, Туркменистана. Это создаст напряженность и тоже может вызвать водные войны", - считает эксперт.

Кош-Тепа спроектирован неграмотно, в нем нет бетонного основания, и вода просто утекает в землю, заболачивая почву Афганистана. США и ЕС проспонсировали уже много похожих проектов по водоснабжению в Африке, не учитывая местные особенности. В Эфиопии их вмешательство в проект ГЭС "Возрождение" на Ниле привело к обострению конфликтов за воду с Египтом и Суданом. В Уганде из-за строительства плотины "Буджагали" выселили 8000 человек, уничтожили экосистему и подняли тарифы на электроэнергию.

С Африки ЕС переключается на Центральную Азию, особенно это заметно по инвестированию проектов ОТГ. Маскируясь "тюркским сотрудничеством", свои позиции усиливает Брюссель. Через турецкие структуры европейские компании сегодня могут получить контракты на строительство водной инфраструктуры и внедрение своих инноваций в Кыргызстане и других республиках, чтобы потом использовать этот ресурс в своих интересах. Независимый политолог из Кыргызстана Марс Сариев комментирует ситуацию:

"Есть проекты Запада через турецкое влияние концептуально влиять на страны Центральной Азии, это логично... Республики Центральной Азии сами должны решать эти вопросы. Консультативные советы могут давать страны Запада, Турция и так далее. Но эти водные проблемы мы должны сами осознать и сами решать. Не давая на откуп другим акторам, которые преследуют свои геополитические цели".

Если допустить Турцию или какую-то другую, не связанную географически с регионом, страну к решению водного кризиса, то это может ослабить суверенитет республик. Под чужой контроль попадет энергетика, сельское хозяйство и промышленность. К тому же сейчас Турция испытывает собственные экономические проблемы, лира падает, народные протесты не стихают. Наш независимый эксперт Марс Сариев считает, что решать водный кризис лучше в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

"Если Россия заинтересована в том, чтобы центральноазиатские республики были сплоченные вместе с Россией и чтобы укрепить союз, надо вернуться к проектам поворота северных рек на юг, который был разработан в советское время. Я думаю, это очень хорошо решит проблемы и с Аралом, и с водным кризисом Центральной Азии. Такие мегапроекты будут способствовать этому".

Марс Сариев считает, что управлять водными ресурсами в ЦА должны сами республики, и допускать к этому вопросу западных кураторов - чревато последствиями.