Лига Чемпионов: "Арсенал" и "Интер" побеждают в 1/4 финала

1/4 финала Лиги Чемпионов началась с двух захватывающих матчей, в которых "Арсенал" и "Интер Милан" одержали впечатляющие победы над своими грозными соперниками.

Арсенал - Реал Мадрид

На стадионе "Эмирейтс" "Арсенал" разгромил "Реал Мадрид" со счетом 3-0, обеспечив себе комфортное преимущество в первом матче. Этот результат не только усиливает шансы "Арсенала" на выход в полуфинал, но и гарантирует Премьер-Лиге пять команд в Лиге Чемпионов 2025-2026.

Бавария - Интер Милан

На "Альянц Арене" "Интер Милан" обыграл "Баварию" со счетом 2-1. Несмотря на сильную вторую половину матча в исполнении баварцев, "Интер" сумел удержать преимущество и продемонстрировать тактическую стойкость и клиническую реализацию моментов. Этот результат оставляет "Баварию" с трудной задачей в ответном матче.