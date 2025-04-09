На Иссык-Куле усиливают профилактику ДТП и проверку знаний ПДД

В соответствии с поручением президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Эти мероприятия играют ключевую роль в формировании культуры безопасности среди водителей, предотвращении дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности на дорогах.

В рамках проводимых мероприятий начальник Управления внутренних дел Иссык-Кульской области, генерал-майор милиции Мурат Боронов, лично демонстрирует водителям иллюстрации, содержащие основные правила дорожного движения, и предоставляет устные разъяснения. В своем выступлении Мурат Боронов подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, с особым акцентом на разъяснительную работу с водителями, нарушающими правила дорожного движения.

Разъяснительная работа с водителями крайне важна для повышения уровня соблюдения правил дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Наша главная цель - улучшить знания водителей и повысить безопасность на дорогах", - отметил Боронов.

"Кроме того, в соответствии с новым законом, который разрабатывается и вступит в силу 1 сентября текущего года, водителей не будут останавливать без причины. Проверка будет проводиться только в отношении тех водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Их знания и соблюдение этих правил будут проверены, и, в случае необходимости, будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства Кыргызской Республики. Эти изменения направлены на предотвращение беспорядков и выявление водителей, не имеющих необходимых знаний правил дорожного движения",- говорится в сообщении УВД.