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Пограничники пресекли попытку контрабанды 100 аквариумных черепах

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники КПП "Достук-автодорожный" задержали гражданина, пытавшегося незаконно провезти крупную партию аквариумных черепах через кыргызско-узбекскую государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе стандартной процедуры паспортного контроля пограничники обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, направлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан.

При досмотре выяснилось, что гражданин Кыргызстана С.М., 1991 г.р. пытался провезти в рюкзаке 100 живых аквариумных черепах, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Задержанный признался, что получил черепах от неизвестного лица с просьбой перевезти их через границу.

В ходе проверки выяснилось, что у гражданина отсутствовали необходимые документы, разрешающие перевозку животных через границу.

Задержанный и конфискованные черепахи были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/444815
Теги:
граница, контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, животные, Погранслужба
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