Весеннее обновление: сеть О! стала ещё мощнее по всему Кыргызстану

Весна – время расцвета, и сеть О! обновляется вместе с природой! В рамках масштабной модернизации сети 4G LTE обновлено оборудование в десятках городов и сёл по всему Кыргызстану. Это особенно важно для жителей регионов, ведь качественная мобильная связь – это не только удобство, но и доступ к цифровым сервисам, онлайн-образованию и общению с близкими.

Особое внимание уделено Баткенской области, где цветёт наша "сакура". Сады урюка создают по-настоящему сказочные пейзажи. Популярный трэвел-инфлюенсер Нурсултан Аттокуров на днях вернулся из путешествия по южным областям и передал горячий южный фотопривет – сеть О! демонстрирует отличное качество сигнала и позволяет свободно делиться этими роскошными видами в соцсетях. Возможно, стоит съездить туда, чтобы увидеть всё своими глазами!

Благодаря постоянной модернизации сети О!, кыргызстанцы могут пользоваться современными цифровыми сервисами, получать онлайн-образование практически из любой точки страны и оставаться на связи с близкими. Надёжная связь особенно важна для удалённых населённых пунктов, и О! продолжает делать её доступнее для всех.

Где улучшилась связь О!:

В Чуйской области модернизация проведена в городах Бишкек, Токмок, Кант, в районе СЭЗ Бишкек и в таких сёлах, как Джаны-Джер, Кунтуу, Первомайское, Чуй, Шалта, Сокулук, Военно-Антоновка, Ленинское, Кунтуу, Кёк-Джар, Кызыл-Бирлик, Ак-Тюз, Эпкин, Юрьевка, Чолок, Ак-Джол, Селекционное, Уч-Эмчек, Молдовановка, Ат-Башы, Мирный, Таш-Дёбё, Шабдан, Новопавловка, Новопокровка; В Иссык-Кульской области обновления коснулись городов Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, а также сел Ырдык, Кош-Дебе, Долон, Кутургу, Тамчы, Боз-Булун, Токтогул, Булан-Сегетту, Отрадное, Ичке-Джергез, Кабак, Тон, Джер-Уй, Эшперово (Большевик), Фрунзенское, Корумду, Бостери, Ичке-Джергез, Боз-Учук, Пристань-Пржевальск, Ак-Булун, Ак-Булак, Шаты. Жители Таласской области теперь могут пользоваться более стабильной связью в городе Таласе, а также в сёлах Шекер, Кек-Кашат, Кек-Кашат, Калба; В Нарынской области улучшен сигнал в таких населённых пунктах, как Арсы, Ак-Кыя, Комсомол, Талды-Суу, Кен-Суу, Восьмое-Марта, Куланак, в карьере Кыргыз-Алтын, Ак-Джар, Эмгекчил, Кум-Дебе и на карьере Кыргыз-Алтын. В Джалал-Абадской области скорость мобильного интернета увеличилась в Джалал-Абаде, Токтогуле, Кербене, Кара-Куле, Базар-Коргоне и Кочкор-Ате, а также в ряде сёл, включая в городах Джалал-Абад, Токтогул, Кербен, Кара-Куль, Базар-Коргон, Кочкор-Ата и в сёлах Нарын, Кызыл-Джар, Достук, Джыл-Кол, Таш-Булак, Сасык-Булак, Джар-Кыштак, Джыл-Кол, Колот, Сузак, пгт.Шамалды-Сай, Кызыл-Озгёрюш, Терс, Массы, Шыдыр, Коткор, Арал; В Ошской области 4G LTE стал мощнее в самом городе Ош и в сёлах Дыйкан-Кыштак, Орке, Джапалак, Кашка-Терек, Учкун, Джетим-Дебе, Кенеш, Каарман, Мамажан, Коо-Чаты, Чычырканак, Буйга, Араван, Кен-Сай; В Баткенской области модернизация прошла в городах Баткен, Раззаков, Кадамжай, а также в десятках сёл, включая Тогуз-Булак, Жаш-Тилек, Чимген, Чарбак-Сай, Боз-Адыр, Ак-Турпак, Кызыл-Коргон, Ак-Татыр, Кан, Сары-Талаа, Говсувар, Кек-Таш, Валакиш, Чон-Гара, Апкан, Кара-Бак, Кыргыз-Кыштак, Марказ, Ноогардан, Чекелик, Джошук, Караван, Мурас, Марказ, Кара-Дебе, Орозбеково, Мин-Чынар, Арпа-Сай, Кара-Джыгач, Чек, Бужум, Жанырык, Интернациональное, им.Карла Маркса, Кызыл-Бель.

Развитие сети – это важный шаг к обеспечению стабильного соединения даже в самых удалённых уголках Кыргызстана. О! остаётся оператором, который заботится о своих абонентах и делает цифровые технологии доступнее для всех!

Выбирая своего оператора связи в Кыргызстане, важно помнить, что Мобильный оператор О! – это лидер по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в стране, в зоне охвата которых проживают более 99,8% населения страны.

Посмотреть детально карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg. Написать в Службу поддержки О! можно круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. .

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