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ГКНБ не поддержал идею мэра Оша о платном въезде в город

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- Бактыгуль Акжолова
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Государственный комитет национальной безопасности КР выступил с официальным заявлением по поводу инициативы мэра города Ош Жапара Токторбаева, который предложил сделать въезд в южную столицу платным для автомобилистов из других регионов.

"Госкомитет национальной безопасности данную инициативу мэра города Ош не поддерживает! При этом, руководство ГКНБ КР считает, в случае введения платы за въезд в южную столицу последует цепная реакция, то есть все расходы лягут на плечи простых граждан, особенно чувствительно для семей с низким доходом. Доставка товаров в город станет дороже, бизнес может переложить эти издержки на потребителей, менее обеспеченные слои населения будут вынуждены или отказаться от поездок или тратить значительную часть бюджета на поездку. Это недопустимо!

Отныне, ГКНБ КР призывает всех должностных лиц (мэров, акимов, представителей местного самоуправления и т.д.) аналогичного рода бредовыми идеями и заявлениями не выступать.

Кроме того, также призывает руководителей всех органов местного управления не заниматься личной пиар компанией, а решать насущные проблемы жителей регионов и городов КР", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/444823
Теги:
ГКНБ, мэрия, Ош, деньги, автомобили
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