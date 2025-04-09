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ГНС выявила в Баткенской области 12 тонн немаркированного дизтоплива

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Сотрудники Государственной налоговой службы при проведении рейдового налогового контроля совместно со специалистами Центра маркировки топлива ОАО "Учкун" выявили факт реализации дизельного топлива без маркировки на одной из автозаправочных станций Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общий объем немаркированного топлива составил 12 689 литров, на общую сумму 946 599 сомов.

По данному факту составлены соответствующие акты, в настоящее время материалы готовятся для передачи в территориальный надзорный орган для принятия предусмотренных законодательством мер.

Налоговая служба напоминает, что реализация немаркированного топлива является нарушением требований законодательства Кыргызской Республики. Реализация ГСМ без обязательной маркировки может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/444826
Теги:
ГНС, дизтопливо
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