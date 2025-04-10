"Новые пошлины США на китайские товары дали начало необратимым процессам"

С сегодняшнего дня импортные пошлины США на китайские товары составляют 104 %. Что это означает для мира и какие возможности открывает для Кыргызстана, рассказал редакции vb.kg эксперт Михаил Петров.

По его словам, все мы оказались в другой реальности.

"Еще недавно мы все праздновали Новый год и желали друг другу счастья и процветания в 2025 году, и вот спустя 3 месяца, мы все оказались в совершенно иной реальности, где мировая финансово-экономическая система рушится прямо на глазах. Это можно сравнить с сильнейшим землетрясением, когда под обломками зданий и сооружений гибнут люди. Аналогия пусть и мрачная, зато очень точно описывающая происходящие процессы. Сейчас происходит крушение абсолютного большинства финансово-экономических структур и институтов, созданных в мире за последнее столетие.

Однако, как гласит народная мудрость: "Нет худа без добра!". Вот и в этом хаосе событий последних дней, есть светлое пятно, а именно открытое "окно возможностей" для Кыргызстана. О чем речь?

Во-первых, США, вводя импортные пошлины для 184 стран мира, "наградили" ряд стран конкурентным преимуществом, в виде базовой ставки 10%. В числе таких счастливчиков и Кыргызстан. Это безусловно огромный плюс. Однако есть нюансы. Методика, которую применили американцы проста и незатейлива: если экспорт и импорт с какой-то конкретной страной находится в балансе, то есть объем купленного сопоставим с объемом проданного, тогда с такой страной торговля идет по базовым тарифным ставкам импортных пошлин. В случае с Кыргызстаном, в настоящее время баланс в торговле присутствует.

Однако, стоит только бизнесменам местного разлива начать гнать в США реэкспортом китайские товары, сразу же последует санкционный удар по Кыргызстану. И вполне могут быть применены меры нетарифного воздействия, например, отключение от SWIFT ТОП-5 кыргызских банков. Для США, как и для Китая, наша страна важный инструмент противостояния в торговой войне. И нам нужно быть предельно осторожными, и крайне молчаливыми, не кричать на весь мир о своих конкурентных преимуществах.

Во- вторых, "окно возможностей" открылось для КР на весь срок правления Трампа, т.е. до января 2029 года. Следовательно, наше конкурентное преимущество на марафонской дистанции 3,5 года. И это никак не спринт. Это должны понимать, прежде всего, власти КР и купировать любые попытки "срубить бабла по-быстому". Все до одного выскочки из бизнеса и чиновничества, которые уже считают доходы от будущего реэкспорта китайских товаров в США, являются явной и прямой угрозой для стабильности в самом Кыргызстане. Сейчас нельзя допускать ошибок, иначе завалит обломками рушащейся системы. Каждый шаг, каждое решение в отношениях с США и Китаем, должны быть тщательно выверены и продуманны.

В-третьих, нужно понимать, что использовать нашу Республику США и КНР хотят по-разному: США для сдерживания, а КНР для развития. Полагаю, что у каждого жителя Кыргызстана, более позитивные эмоции вызывает развитие. Что конкретно для страны это означает? Развитие – это строительство инфраструктуры, которая позволит Китаю обходить ограничения США в торговой войне. Здесь и транспортно-логистическая инфраструктура, и энергетическая, и цифровая. Это инвестиции от КНР на развитие.

В свою очередь, США могут предложить инвестиции в поддержание "миропорядка основанного на правилах", тjо есть на праве сильнейшего. Эти инвестиции будут направлены на подрыв стабильности в регионе, для того чтобы помешать развиваться Китаю. Желающие поучаствовать в освоении инвестиции с обеих противоборствующих сторон в Кыргызстане найдутся, однако важно руководствоваться национальными интересами. Мы все хотим жить в стабильной и комфортной стране, растить здесь детей и внуков. Важно сделать правильный выбор в это непростое время "больших возможностей", - заявил эксперт.