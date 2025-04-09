ГКНБ пресек попытку захвата власти

Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки, с последующей попыткой государственного переворота.

В начале 2025 года в рамках уголовного дела, с санкции судебных органов, проводился комплекс оперативных и следственно-оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, за пределами страны, предположительно в ОАЭ. Все участники данной группы, в том числе руководители среднего звена установлены и задержаны.

В частности, указанная группа в целях реализации своих намерений, запланировали снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской "избитой, полуобнаженной девушки", над которой якобы надругались иностранные граждане. В данном видео она молит о помощи и поддержки против иностранных граждан, для максимально распространения в социальных сетях.

Данное видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны, аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, разных точках города Бишкек организуют драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев.

Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов, с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых, так называемой "оппозицией".

В ходе следствия получена информация, что общая организация проводилась дистанционно из-за пределов Кыргызской Республики. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов.

В результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов.