Погода
$ 87.04 - 87.51
€ 95.05 - 96.05

ГКНБ пресек попытку захвата власти

332  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки, с последующей попыткой государственного переворота.

В начале 2025 года в рамках уголовного дела, с санкции судебных органов, проводился комплекс оперативных и следственно-оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, за пределами страны, предположительно в ОАЭ. Все участники данной группы, в том числе руководители среднего звена установлены и задержаны.

В частности, указанная группа в целях реализации своих намерений, запланировали снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской "избитой, полуобнаженной девушки", над которой якобы надругались иностранные граждане. В данном видео она молит о помощи и поддержки против иностранных граждан, для максимально распространения в социальных сетях.

Данное видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны, аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, разных точках города Бишкек организуют драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев.

Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов, с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых, так называемой "оппозицией".

В ходе следствия получена информация, что общая организация проводилась дистанционно из-за пределов Кыргызской Республики. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов.

В результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444833
Теги:
ГКНБ, переворот, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  