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МИД помогает кыргызстанцам легализоваться в России до 30 апреля

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно указу президента Российской Федерации, граждане Кыргызстана, незаконно проживающие на территории России, могут легализовать свой статус с 1 января по 30 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В связи с этим Министерство иностранных дел Кыргызской Республики активизировало информационно-разъяснительную работу среди соотечественников. С прошлого года она проводится совместно с загранучреждениями России и охватывает различные регионы, где проживают кыргызстанцы.

МИД разработал специальный план мероприятий, в рамках которого задействованы госорганы, представительства президента КР в регионах, Духовное управление мусульман Кыргызстана, кыргызские посольства и консульства в России, а также СМИ и соцсети.

Дипломаты и консулы Кыргызстана в РФ активно сотрудничают с кыргызской диаспорой, блогерами, активистами и почётными консулами для оказания консультационной и юридической помощи. Для граждан работают телефоны "горячей линии" в круглосуточном режиме.

В марте было проведено 22 разъяснительных мероприятия и встречи с диаспорами. Более 10 тысяч граждан получили консультации по телефону, а в СМИ и социальных сетях опубликовано свыше 50 информационных материалов.

В настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной о дальнейшем упрощении процедуры легализации кыргызстанцев в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/444834
Теги:
МИД, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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