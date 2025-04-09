МИД помогает кыргызстанцам легализоваться в России до 30 апреля

Согласно указу президента Российской Федерации, граждане Кыргызстана, незаконно проживающие на территории России, могут легализовать свой статус с 1 января по 30 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В связи с этим Министерство иностранных дел Кыргызской Республики активизировало информационно-разъяснительную работу среди соотечественников. С прошлого года она проводится совместно с загранучреждениями России и охватывает различные регионы, где проживают кыргызстанцы.

МИД разработал специальный план мероприятий, в рамках которого задействованы госорганы, представительства президента КР в регионах, Духовное управление мусульман Кыргызстана, кыргызские посольства и консульства в России, а также СМИ и соцсети.

Дипломаты и консулы Кыргызстана в РФ активно сотрудничают с кыргызской диаспорой, блогерами, активистами и почётными консулами для оказания консультационной и юридической помощи. Для граждан работают телефоны "горячей линии" в круглосуточном режиме.

В марте было проведено 22 разъяснительных мероприятия и встречи с диаспорами. Более 10 тысяч граждан получили консультации по телефону, а в СМИ и социальных сетях опубликовано свыше 50 информационных материалов.

В настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной о дальнейшем упрощении процедуры легализации кыргызстанцев в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.