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В Ысык-Атинском районе ищут 6-летнего мальчика, упавшего в реку

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ысык-Атинском районе ищут 6-летнего мальчика, упавшего в реку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

9 апреля в милицию района поступило сообщение от гражданина С.А. о том, что ребёнок его соседа упал в реку у моста между сёлами Дмитриевка и Буденовка примерно в 17:30.

По данным милиции, ребёнок З.Б. 2019 года рождения играя с друзьями в трёх километрах от дома, упал в реку и был унесён течением. В настоящее время сотрудники ОВД Ысык-Атинского района совместно с сотрудниками МЧС Чуйской области проводят поисковые работы по установлению его местонахождения.


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URL: https://www.vb.kg/444841
Теги:
дети, Чуйская область, Ысык-Атинский район, поиски, милиция
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