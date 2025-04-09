В Ысык-Атинском районе ищут 6-летнего мальчика, упавшего в реку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

9 апреля в милицию района поступило сообщение от гражданина С.А. о том, что ребёнок его соседа упал в реку у моста между сёлами Дмитриевка и Буденовка примерно в 17:30.

По данным милиции, ребёнок З.Б. 2019 года рождения играя с друзьями в трёх километрах от дома, упал в реку и был унесён течением. В настоящее время сотрудники ОВД Ысык-Атинского района совместно с сотрудниками МЧС Чуйской области проводят поисковые работы по установлению его местонахождения.