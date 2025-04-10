НЦПП проверил сообщения о нарушениях в колонии №27

На горячую линию Наццентра по предупреждению пыток поступили сообщения от родственников лиц, отбывающих наказание в учреждении №27 ГСИН, о жестоком обращении, выразившемся в избиении, отказе в предоставлении воды, получении передач и свиданиях с родственниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

8 апреля в ходе посещения учреждения стало известно, что 7 апреля проводился обыск в целях выявления и изъятия запрещенных предметов. Со слов администрации учреждения, в ходе мероприятия некоторые осужденные не подчинились требованиям и оказали сопротивление при изъятии запрещенных предметов, в результате чего 42 осужденных были помещены в штрафной изолятор (ШИЗО). В связи с содержанием в ШИЗО, осужденным было отказано в получении передач и свиданиях.

Сотрудники НЦПП провели беседы с осужденными, содержащимися в ШИЗО. Все осужденные отказались от подачи жалоб и заявлений.

Национальный центр обеспокоен участившимися массовыми наказаниями в исправительных учреждениях. Важно отметить, что содержание в ШИЗО является строгим дисциплинарным наказанием, и каждый факт водворения должен тщательно рассматриваться.