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НЦПП проверил сообщения о нарушениях в колонии №27

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На горячую линию Наццентра по предупреждению пыток поступили сообщения от родственников лиц, отбывающих наказание в учреждении №27 ГСИН, о жестоком обращении, выразившемся в избиении, отказе в предоставлении воды, получении передач и свиданиях с родственниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

8 апреля в ходе посещения учреждения стало известно, что 7 апреля проводился обыск в целях выявления и изъятия запрещенных предметов. Со слов администрации учреждения, в ходе мероприятия некоторые осужденные не подчинились требованиям и оказали сопротивление при изъятии запрещенных предметов, в результате чего 42 осужденных были помещены в штрафной изолятор (ШИЗО). В связи с содержанием в ШИЗО, осужденным было отказано в получении передач и свиданиях.

Сотрудники НЦПП провели беседы с осужденными, содержащимися в ШИЗО. Все осужденные отказались от подачи жалоб и заявлений.

Национальный центр обеспокоен участившимися массовыми наказаниями в исправительных учреждениях. Важно отметить, что содержание в ШИЗО является строгим дисциплинарным наказанием, и каждый факт водворения должен тщательно рассматриваться.


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URL: https://www.vb.kg/444852
Теги:
колонии, Национальный центр по предупреждению пыток
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