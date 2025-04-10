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В КР более19 тысяч электронных больничных было оформлено в марте 2025 года

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство цифрового развития и инновационных технологий КР обращает внимание юридических лиц и работодателей: электронный листок временной нетрудоспособности (больничный лист), полученный через Государственный портал электронных услуг или мобильное приложение Tunduk, признаётся официальным документом и подлежит обязательному приёму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2019 года № 525, все документы, полученные посредством Государственного портала электронных услуг и мобильного приложения Tunduk, имеют юридическую силу и приравниваются к документам на бумажном носителе. В том числе это касается и электронного листка временной нетрудоспособности (больничного листа), который подлежит принятию наравне с бумажной версией.

Услуга оформления электронного больничного активно используется гражданами. Только в марте 2025 года было оформлено более 19 тысяч таких документов, что свидетельствует о высокой востребованности сервиса и доверии со стороны населения.

Министерство продолжает системную работу по цифровизации государственных услуг, создавая удобные условия для взаимодействия граждан, организаций и государства в электронном формате.


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URL: https://www.vb.kg/444864
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