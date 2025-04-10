Саммит "Центральная Азия – Европейский союз", прошедший в Самарканде, собрал лидеров пяти стран региона и верхушку евробюрократии - председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписана Совместная декларация, согласован пакет документов по торговле, гуманитарному взаимодействию и энергетике. И все бы хорошо, если бы не одно "но": европейские обещания сегодня стоят еще меньше, чем раньше, ведь перед ЕС вынужден решать множество внутренних проблем, вызванных экономическим спадом, политическими противоречиями, а также разбираться в отношениях с главным союзником - США.

В целом, здоровый политический, а тем более геополитический эгоизм - вещь вполне объяснимая. Каждое государство или союз в первую очередь руководствуется собственными интересами. Однако в современном мире даже эгоизм вынужден учитывать интересы партнеров - иначе просто не выжить. Европа, привыкшая к взаимодействию с другими странами в рамках эгоцентричной модели, унаследованной от колониального прошлого, сейчас пытается перейти к тому самому более "здоровому" эгоизму - с поправкой на необходимость диалога. Отсюда и ее попытки наладить отношения с Центральной Азией.

Вместе с тем, прошедший саммит в очередной раз доказал: европейские чиновники остаются циниками и продолжают воспринимать страны Центральной Азии как "аборигенов", которых можно контролировать одними лишь обещаниями. При этом они упорно игнорируют очевидное: их собственные проблемы и общая мировая ситуация - давно не секрет ни для кого.

На саммите европейские политики вдохновенно говорили о свободе торговли, открытых рынках и равноправном партнерстве. И да, товарооборот стран Центральной Азии с ЕС действительно достиг впечатляющих 54 миллиардов евро. Но это вчерашние показатели, потому что сегодня Европа готовится отвечать на геоэкономические угрозы, в том числе на американские тарифы, выстраивая барьеры.

А что это значит для Центральной Азии? Что будет с экспортом? С логистикой? Ни один из документов, подписанных в Самарканде, не дает ответов. Нет ни четких обязательств, ни юридически обязывающих гарантий. Все, как по нотам: красивая риторика, пышные пресс-релизы, а за ширмой - политическая неопределенность. Бюрократия справилась блестяще: имитация партнерства без реального содержания.

"Основной итог самаркандского саммита, на мой взгляд, заключается в том, что Европейский союз намерен активнее продвигать свою политическую повестку в Центральной Азии. Регион оказался не только в зоне политического, но и экономического интереса ЕС. Хотя саммит анонсировался как посвященный "зеленой" повестке, одной из ключевых тем стала добыча критически важных ресурсов - в том числе редкоземельных металлов, которые сегодня находятся в центре глобальной геополитики. Этот саммит стоит рассматривать также в контексте конкуренции между ЕС и США за влияние в Центральной Азии. Возможно, для Брюсселя это попытка продемонстрировать самостоятельность. ЕС стремится показать, что способен выстраивать собственные региональные стратегии без оглядки на Вашингтон", - считает политолог Игорь Шестаков.

С 2022 года Европейский союз активно продвигает инициативы по созданию торгово-экономических, энергетических и транспортных маршрутов. Все они, конечно, преподносятся под эгидой "партнерства" и "взаимной выгоды", но в действительности обслуживают исключительно интересы самого ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на самаркандском саммите о выделении 12 миллиардов евро для стран Центральной Азии в рамках инициативы Global Gateway - европейского аналога китайского "Нового шелкового пути". Проекта, который станет инструментом геоэкономического влияния, призванного обеспечить Европе стабильный и контролируемый доступ к ресурсам.

То есть по факту ЕС не предлагает странам региона ничего, что работало бы в интересах самих этих стран. Центральная Азия для Европы - это транзитная зона и, разумеется, кладовая - богатейшая на кобальт, медь и редкоземельные металлы. И это не скрывается.

За считаные дни до саммита Казахстан сообщил об открытии крупнейшего в стране месторождения редкоземельных элементов - стратегически важного актива для любой высокотехнологичной экономики. И это заявление сразу же усилило интерес Брюсселя. Недаром сама фон дер Ляйен на саммите отметила: "Ресурсы Центральной Азии - это бочка меда для глобальных игроков. Эти природные богатства станут эликсиром жизни для будущей мировой экономики". Прозрачнее формулировка быть не может. Остается лишь уточнить: под "мировой экономикой" европейские чиновники, как правило, подразумевают исключительно саму Европу.

Что касается поставок энергетических ресурсов из Центральной Азии в Европу - это и вовсе звучит как очередная ничем не подкрепленная словесная интервенция на тему "в светлом будущем". Ни один из серьезных европейских игроков так и не объяснил, как именно будет устроена система: по каким маршрутам пойдет газ или электроэнергия, кто и сколько вложит в инфраструктуру, какие объемы возможны.

"Важно отличать политические заявления от реальных результатов. Европейский союз планирует провести крупный инвестиционный форум, однако остается вопрос - удастся ли ему привлечь крупные европейские компании к реальным инвестициям в регионе. ЕС стремится сократить, а в перспективе - полностью прекратить поставки углеводородов из России. В этом контексте Центральная Азия рассматривается как возможная альтернатива. Но возникает закономерный вопрос: как эти ресурсы будут доставляться в Европу без участия России? Пока у Брюсселя нет окончательного ответа. Даже текущие энергетические проекты с Казахстаном продолжают использовать инфраструктуру, в которой участвует Россия, например, Каспийский трубопроводный консорциум", - говорит Игорь Шестаков.

При этом, по его словам, каспийское направление вызывает сомнения: уровень воды в море снижается, и в ближайшие годы на этот маршрут вряд ли стоит полагаться для крупнотоннажных перевозок.

"Экономика ЕС сейчас испытывает давление - как со стороны внутренних проблем, так и в связи с затратами на поддержку Украины. Пока фактические вложения в Транскаспийский маршрут составляют 1–2 миллиарда долларов. Вероятно, ЕС будет стремиться привлечь к сотрудничеству Организацию тюркских государств и, прежде всего, Турцию. Однако и здесь остается вопрос: сможет ли Турция выступить серьезным инвестором? Таким образом, сегодня мы в большей степени наблюдаем политические лозунги, чем реализацию масштабных экономических проектов. Уровень взаимодействия между ЕС и Центральной Азией остается более скромным по сравнению с партнерством региона с ЕАЭС", - отмечает Шестаков.

Политолог указал на еще одну интересную особенность минувшего саммита.

"Не прозвучало громких заявлений о вторичных санкциях или упреков в адрес государств Центральной Азии за расширение экономического сотрудничества с Россией. В последние годы представители ЕС регулярно посещали страны региона, настаивая на соблюдении антироссийских санкций. Однако нынешний саммит показал, что серьезных результатов в этом направлении Брюсселю добиться не удалось. В публичной повестке эти вопросы либо не обсуждались, либо были сознательно опущены", - резюмирует эксперт.

Надо отметить, что ЕС крайне редко отказывается от своей внешнеполитической линии. Он действует последовательно и упорно. Но при всей этой настойчивости европейцев за последние три года ни одна страна Центральной Азии не выступила с осуждением в адрес Москвы. Итоги нынешнего саммита подтвердили, что нет ни намека на пересмотр позиций, ни одного сигнала о готовности изменить курс. Центральная Азия продолжает отстаивать стратегическую автономность и действует, исходя из собственных интересов, а не из чужих сценариев.

Центральная Азия сегодня - это сильный, суверенный регион, у которого есть собственные цели: развитие, благополучие, технологическая модернизация. И у этих целей есть реальные исполнители - президенты, которые действуют в интересах собственных граждан, а не чужих амбиций. В отличие от Европы, где политические элиты готовы довести свои страны до рецессии, лишь бы сохранить иллюзию "единства против врага", государства Центральной Азии выбирают здравый смысл и стабильность.