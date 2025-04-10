"В отдельных странах идут псевдопризывы перекраивать систему образования"

Никакие реформы и новые стандарты образования под предлогом эффективности не должны навязываться. Мы должны об этом говорить, вырабатывать общие подходы, обмениваться опытом, взаимодействовать. Только тогда мы будем действительно давать все лучшее нашим школьникам. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международном общественно-деловом форуме "Евразия – территория традиционных ценностей".

По его словам, система образования в любом государстве должна быть суверенна.

"Исходит они должны исключительно из интересов школьников и детей. Но сейчас идут в отдельных странах псевдопризывы перекраивать систему образования. Но это не то, что, наверное, приведёт к благим целям. Мы через это прошли в 90-х. Нам тоже навязывали различные образовательные реформа. К чему это все привело, к сожалению, все видели. Поэтому РФ готова обмениваться опытом, рассказывать и предостерегать наших союзников от этих ошибок", - подчеркнул Кравцов.